Πόλεμος στο Ισραήλ: «Η δολοφονική εγκληματική οργάνωση της Χαμάς πρέπει να ηττηθεί» λέει ο πρέσβης της χώρας στην Αθήνα

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κατς, ανήρτησε στο X φωτογραφίες που δείχνουν εγκλήματα της Χαμάς κατά αμάχων, σχολιάζοντας: «Κάθε ώρα αποκαλύπτονται οι διαστάσεις της φρίκης. Οι αριθμοί αυξάνονται και οι εκτιμήσεις μιλούν για 600 δολοφονημένους. Η καρδιά και το μυαλό δεν μπορούν να συλλάβουν τη φρίκη. Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς είναι μια δολοφονική εγκληματική οργάνωση.

Το Ισραήλ θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτή η οργάνωση πρέπει να ηττηθεί και η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι ενωμένη για να στηρίξει την εκστρατεία εναντίον της» υποστηρίζει ο κ. Κατς.

Every hour the dimensions of the horror are revealed. The numbers are rising and the estimates are approaching 600 murdered. The heart and mind can’t contain the Horror. The #Hamas #Terror organisation is a murderous criminal one. Israel will defend itself. This organization… https://t.co/IWpuoeZxsH

