Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε για τη φράση «άθεος χριστιανός ορθόδοξος», εξηγώντας πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη σχέση του με την πίστη και το νόημα του Πάσχα.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε την Κυριακή 19 Απριλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αναφέρθηκε στη δήλωση που είχε κάνει σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Δημήτρη Δανίκα, απαντώντας πιο αναλυτικά σε όσα εννοούσε.

Όπως είπε, το Πάσχα τον συγκινεί έντονα, τόσο σε φιλοσοφικό όσο και σε λογοτεχνικό επίπεδο, ενώ ξεκαθάρισε πως η βασική του διαφορά είναι ότι δεν πιστεύει κυριολεκτικά τη θρησκευτική αφήγηση της Ανάστασης.

Τι αποκάλυψε ο Μαρκουλάκης για την σχέση με τον γιο του

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σημείωσε ότι μια ιστορία δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι κυριολεκτικά αληθινή για να έχει βάθος, αξία και δύναμη. Όπως ανέφερε, πολλές από τις ιστορίες που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο και τη ζωή τους δεν είναι κατ’ ανάγκην πραγματικές, ωστόσο παραμένουν σημαντικές και βαθιά συγκινητικές.

Η εξήγηση πίσω από τη φράση

Ο ηθοποιός τόνισε πως δεν θεωρεί οξύμωρη τη φράση «είμαι άθεος χριστιανός ορθόδοξος», καθώς ο ίδιος βιώνει με κατάνυξη τις ημέρες του Πάσχα και το νόημά τους, χωρίς όμως να ασπάζεται κυριολεκτικά τη θρησκευτική διάσταση της ιστορίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάποιος μπορεί να μη συμμερίζεται μια δοξασία με κυριολεκτικό τρόπο, αλλά να αναγνωρίζει πλήρως την αξία, τον συμβολισμό και την επίδρασή της στη ζωή και στη σκέψη του. Όπως είπε, αυτό ακριβώς συνοψίζεται στη συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποίησε.

Τι είχε πει στην προηγούμενη συνέντευξη

Στην αρχική του τοποθέτηση στον Δημήτρη Δανίκα, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε αναφέρει πως δεν πιστεύει στη μετά θάνατον ζωή, αλλά συγκινείται βαθιά από την ιστορία της Ανάστασης και από το νόημα που αυτή μεταφέρει.

Με αυτή τη διευκρίνιση, ο ηθοποιός επιχείρησε να αποσαφηνίσει ότι η σχέση του με την ορθόδοξη παράδοση δεν είναι δογματική, αλλά περισσότερο υπαρξιακή, φιλοσοφική και συναισθηματική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



