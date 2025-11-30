Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για το μαιευτήριο
Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε το πρωί της Κυριακής μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού το μωρό ήρθε στον κόσμο καθ’ οδόν για το μαιευτήριο.
Η Ζαχαρένια Σ. και ο Πέτρος Δ. ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τη μικρούλα στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η κορούλα τους είχε άλλα σχέδια.
Οι ευτυχισμένοι γονείς μίλησαν στο Creta24 για όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο που η μικρή τους ήρθε στη ζωή.
Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους.
Στις 6:40 ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα.
«Πέτρο, έρχεται το μωρό», είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.
«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», εξήγησε η ευτυχισμένη μητέρα, η οποία δεν πρόλαβε καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού.
«Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε από την πλευρά του ο Πέτρος.
Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη.
Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο να φτάσει στο μαιευτήριο, παραδίδοντας στη φροντίδα του προσωπικού σώες τη γυναίκα του και τη νεογέννητη κορούλα τους.
