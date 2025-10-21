«Με το βλέμμα στραμμένο πίσω»: Μια έκθεση-αναδρομή στη μνήμη της Λουκίας Παπασιδέρη

Μια έκθεση αναδρομής, όπως δηλώνει και ο τίτλος της «Με το βλέμμα στραμμένο πίσω», παρουσιάζεται στο «Attilio Οικεία Τέχνη», στην Ηλιούπολη, από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου έως και τo Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για το καθιερωμένο εκθεσιακό ραντεβού του Οκτωβρίου «Μια βιτρίνα, ένα παράθυρο..» που φέτος φιλοξενεί έργα δημιουργών, τα οποία παρουσιάστηκαν στη δεκάχρονη και πλέον διαδρομή της δράσης.

Τα έργα επιλέχθηκαν με προσωπικό και ιδιαίτερο τρόπο από τη Μίνα Παπασιδέρη, μετά την απώλεια της αδελφής της Λουκίας, τον περασμένο Ιανουάριο, συνδημιουργού της σειράς αυτών των εκθέσεων.

«Όταν έφυγε η Λουκία δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα κάνουμε την έκθεση. Ο χρόνος και η ζωή που κυλάει, θα αποκαταστήσουν τις ισορροπίες, ωστόσο εγώ δεν μπορώ να τις αποκαταστήσω ακόμα. Για αυτό και σκέφτηκα να πάμε πίσω, να κάνουμε ξανά τη διαδρομή από την έναρξη της πρώτης έκθεσης «Μια βιτρίνα, ένα παράθυρο…» Γιατί μου φαίνεται στείρο και ανακόλουθο να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς αυτή τη διαδρομή που μας έδινε ώθηση, έμπνευση και χαρά και που είναι κοινό κομμάτι των δυο μας…», εξηγεί η Μίνα Παπασιδέρη.

Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει έργα από την εκκίνηση της διαδρομής το 2014 με τους «Μουσικούς», έως και την περσινή διοργάνωση της «Σποράς».

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι Τιμόθεος Γεωργίου, Μαρία Γρηγορίου, Στέλλα Δεληγιάννη, Βύρων Δημητρακούλης, Γιάννα Κριμπίθη, Μαρία Μαρίνογλου, Στέλλα Μπακατσή, Σοφία Μπαχλαβά και Βασίλης Σταμούλης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Λιάνα Παπαλέξη, Αλέξης Παπαχατζής, Γιώργος Ποντίκης, Βαγγέλης Πολύζος, Γιώργος Σεπετζόγλου, Νικόλας Χατζής, Εύα Χειλαδάκη και Μαρία Ψαριανού.

Τα έργα προέρχονται από τις εκθέσεις : «Μουσικοί», «Ταξίδι», «Τέσσερις ιστορίες για λουλούδια και πουλιά», «Από το ξύλο στο χαρτί και όχι μόνο..» «Φως και Διαφάνεια», «Με αφορμή έναν Κύκλο» , «Τηρώντας τις αποστάσεις», «Απώλεια» και «Σπορά».

«Οι εκθέσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τη Λουκία, είχαν θεματικές που προέκυπταν κάθε φορά μέσα από αυτό που ζούσαμε. Έτσι τώρα έχω την ευκαιρία να ξαναδώ με άλλη ματιά, έργα που αγαπήσαμε. Να τα ξαναθυμηθώ, να τα νοσταλγήσω, να τα μοιραστώ και πάλι με τους δημιουργούς, τον κόσμο, τους περαστικούς, τους φίλους του «ATTILIO», προσθέτει η Μίνα Παπασιδέρη.

«Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι δεμένοι με την ιστορία των εκθέσεων και αυτό καθιστά το αποτέλεσμα πολύ προσωπικό και οικείο . Άλλωστε, κάθε έργο που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μια βιτρίνα, ένα παράθυρο», είναι μια ψηφίδα από το προσωπικό μας σύμπαν, μέρος της ταυτότητας του ATTILIO Οικεία Τέχνη», καταλήγει.

Η έκθεση «Με το βλέμμα στραμμένο πίσω», είναι αφιερωμένη στη Λουκία Παπασιδέρη.

