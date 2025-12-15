GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Τα πολιτικά πρόσωπα και τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025, αλλά και οι προσδοκίες των πολιτών για το 2026, αποτυπώνονται στο ετήσιο βαρόμετρο της GPO για τα Παραπολιτικά FM. Τα ευρήματα καταγράφουν έντονη επιδείνωση του κλίματος, με κυρίαρχα τα αγροτικά, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τη φθορά της κυβέρνησης.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας
15 Δεκ. 2025 11:10
Pelop News

Επιδείνωση του κλίματος και αυξημένη αμφισβήτηση για τη συνολική πορεία της χώρας καταγράφει το ετήσιο βαρόμετρο της GPO για τα Παραπολιτικά FM. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 35,3% των πολιτών θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά περίπου επτά μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ το 64,6% εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος πορεία, από 54,4% την προηγούμενη χρονιά.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και στην αποτίμηση του έτους που ολοκληρώνεται, καθώς μόνο το 35,2% χαρακτηρίζει το 2025 καλή χρονιά για τη χώρα, έναντι 41,7% το 2024, στοιχείο που αποτυπώνει τη γενικευμένη κόπωση και απογοήτευση της κοινωνίας.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Στην κατάταξη των πολιτικών προσώπων, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,5%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 17,2%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Μαρία Καρυστιανού με 7,9%.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Ως προς τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα, στην κορυφή των απαντήσεων βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ποσοστό 40,6%. Ακολουθούν οι πανελλαδικές συγκεντρώσεις για την τραγωδία των Τεμπών με 27,6%, οι ενεργειακές συμφωνίες της χώρας με 11,8%, οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 7,4%, καθώς και η εκλογή Έλληνα υπουργού Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup με 7,3%.

Σε διεθνές επίπεδο, κορυφαίο γεγονός της χρονιάς αναδεικνύεται το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα με 33%. Ακολουθούν η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με 26,8%, οι παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με 18% και η επιβολή εμπορικών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 8,2%.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Στο οικονομικό πεδίο, το 47,1% των πολιτών αναμένει επιδείνωση της κατάστασης της χώρας το 2026, το 30% στασιμότητα και μόλις το 22,2% βελτίωση. Σε προσωπικό επίπεδο, το 33,5% προβλέπει επιδείνωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 21,7% βελτίωση.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς το 85,1% των ερωτώμενων θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 64,8% δικαιολογεί και τη μορφή των κινητοποιήσεων, ακόμη και το κλείσιμο των εθνικών οδών. Το στοιχείο αυτό δείχνει ευρεία κοινωνική ανοχή και κατανόηση απέναντι στον αγροτικό κόσμο, ειδικά υπό το βάρος των αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Το συνολικό κλίμα αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση 1,5 μονάδας, φτάνοντας στο 23,7% από 25,2% τον προηγούμενο μήνα. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί ελαφρώς στο 12,3% από 12,6%, η Ελληνική Λύση διατηρείται στην τρίτη θέση με 10,1%, ενώ κερδισμένη εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ανεβαίνει στο 8,5% από 5,8% τον Νοέμβριο.

GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
12:48 Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγές σε βαθμολόγιο, μισθούς, θητεία και εθελοντική στράτευση γυναικών
12:47 ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στις κενές θέσεις εργασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ