GPO: Αντέχει στην κορυφή η ΝΔ, φθορά στην πρόθεση ψήφου και βαριά σκιά δυσαρέσκειας

Επιδείνωση του κλίματος και αυξημένη αμφισβήτηση για τη συνολική πορεία της χώρας καταγράφει το ετήσιο βαρόμετρο της GPO για τα Παραπολιτικά FM. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 35,3% των πολιτών θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά περίπου επτά μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ το 64,6% εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος πορεία, από 54,4% την προηγούμενη χρονιά.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και στην αποτίμηση του έτους που ολοκληρώνεται, καθώς μόνο το 35,2% χαρακτηρίζει το 2025 καλή χρονιά για τη χώρα, έναντι 41,7% το 2024, στοιχείο που αποτυπώνει τη γενικευμένη κόπωση και απογοήτευση της κοινωνίας.

Στην κατάταξη των πολιτικών προσώπων, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,5%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 17,2%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Μαρία Καρυστιανού με 7,9%.

Ως προς τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα, στην κορυφή των απαντήσεων βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ποσοστό 40,6%. Ακολουθούν οι πανελλαδικές συγκεντρώσεις για την τραγωδία των Τεμπών με 27,6%, οι ενεργειακές συμφωνίες της χώρας με 11,8%, οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 7,4%, καθώς και η εκλογή Έλληνα υπουργού Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup με 7,3%.

Σε διεθνές επίπεδο, κορυφαίο γεγονός της χρονιάς αναδεικνύεται το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα με 33%. Ακολουθούν η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με 26,8%, οι παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με 18% και η επιβολή εμπορικών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 8,2%.

Στο οικονομικό πεδίο, το 47,1% των πολιτών αναμένει επιδείνωση της κατάστασης της χώρας το 2026, το 30% στασιμότητα και μόλις το 22,2% βελτίωση. Σε προσωπικό επίπεδο, το 33,5% προβλέπει επιδείνωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 21,7% βελτίωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς το 85,1% των ερωτώμενων θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 64,8% δικαιολογεί και τη μορφή των κινητοποιήσεων, ακόμη και το κλείσιμο των εθνικών οδών. Το στοιχείο αυτό δείχνει ευρεία κοινωνική ανοχή και κατανόηση απέναντι στον αγροτικό κόσμο, ειδικά υπό το βάρος των αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το συνολικό κλίμα αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση 1,5 μονάδας, φτάνοντας στο 23,7% από 25,2% τον προηγούμενο μήνα. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί ελαφρώς στο 12,3% από 12,6%, η Ελληνική Λύση διατηρείται στην τρίτη θέση με 10,1%, ενώ κερδισμένη εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ανεβαίνει στο 8,5% από 5,8% τον Νοέμβριο.

