Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός

Ένας 49χρονος άνδρας και ένας εν ενεργεία λιμενικός συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα, ο 49χρονος φερόταν να διακινεί συστηματικά ηρωίνη χρησιμοποιώντας ως βάση ένα διαμέρισμα, στο οποίο αποθήκευε τις ποσότητες. Οι συναλλαγές, όπως προέκυψε, γίνονταν σε καθημερινή βάση, είτε με παράδοση χέρι-χέρι έξω από την πολυκατοικία είτε με τοποθέτηση μικροποσοτήτων σε σημεία πάνω σε δίκυκλο ιδιοκτησίας του.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο λιμενικός επισκεπτόταν συχνά το διαμέρισμα και προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες, παραμένοντας εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δύο άνδρες, αλλά και άλλοι πελάτες, χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τις αγοραπωλησίες, όπως «μπλούζα», που παρέπεμπε σε συγκεκριμένη ποσότητα ηρωίνης.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν πρώτα τον λιμενικό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 49χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, καταπίνοντας ποσότητα ναρκωτικών και αντιστεκόμενος στους αστυνομικούς.

Οι έρευνες σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων οδήγησαν στην κατάσχεση μικροποσοτήτων ηρωίνης και κάνναβης, ζυγαριάς ακριβείας, ναρκωτικών χαπιών, δύο κινητών τηλεφώνων και χρηματικού ποσού 484 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ηρωίνης από τον 49χρονο και 8 αγορές από τον λιμενικό, στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2025. Ο λιμενικός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί όταν το επιτρέψει η κατάστασή του.

