Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός

Σύλληψη 49χρονου και λιμενικού για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική

Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική - Ανάμεσά τους και λιμενικός
04 Δεκ. 2025 10:44
Pelop News

Ένας 49χρονος άνδρας και ένας εν ενεργεία λιμενικός συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα, ο 49χρονος φερόταν να διακινεί συστηματικά ηρωίνη χρησιμοποιώντας ως βάση ένα διαμέρισμα, στο οποίο αποθήκευε τις ποσότητες. Οι συναλλαγές, όπως προέκυψε, γίνονταν σε καθημερινή βάση, είτε με παράδοση χέρι-χέρι έξω από την πολυκατοικία είτε με τοποθέτηση μικροποσοτήτων σε σημεία πάνω σε δίκυκλο ιδιοκτησίας του.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο λιμενικός επισκεπτόταν συχνά το διαμέρισμα και προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες, παραμένοντας εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δύο άνδρες, αλλά και άλλοι πελάτες, χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τις αγοραπωλησίες, όπως «μπλούζα», που παρέπεμπε σε συγκεκριμένη ποσότητα ηρωίνης.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν πρώτα τον λιμενικό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 49χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, καταπίνοντας ποσότητα ναρκωτικών και αντιστεκόμενος στους αστυνομικούς.

Οι έρευνες σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων οδήγησαν στην κατάσχεση μικροποσοτήτων ηρωίνης και κάνναβης, ζυγαριάς ακριβείας, ναρκωτικών χαπιών, δύο κινητών τηλεφώνων και χρηματικού ποσού 484 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ηρωίνης από τον 49χρονο και 8 αγορές από τον λιμενικό, στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2025. Ο λιμενικός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί όταν το επιτρέψει η κατάστασή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:51 Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη: Ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο
10:45 Δημοσκόπηση σε γαλλικό περιοδικό: Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία
10:44 Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός
10:44 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ψήφισμα στον Δήμα θέλουν να δώσουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας
10:36 Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
10:30 Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ο χάρτης των έργων που αλλάζουν Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία έως το 2027
10:26 Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;
10:25 Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
10:16 Σύλληψη δύο αλλοδαπών στον λιμένα Πατρών για πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο
10:14 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος για επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο
10:05 Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
10:00 Τα αιτήματα των δημαρχών στον διάλογο με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο: Χρηματοδότηση, προσλήψεις και εκλογικός νόμος
9:57 Στις 2 παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρη η Πατρών – Πύργου: Ένας δρόμος-ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα
9:55 Τραγωδία στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ, νεκρός ο οδηγός
9:50 Κάρπαθος: Ενισχύεται η προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά
9:42 Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει
9:33 Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια
9:32 Σπουδαία συνεργασία για Θύελλα και «Ηλιοτρόπιο»
9:30 Πάτρα: Παιδιά «όμηροι» στη μαφία των καταυλισμών – Τι τους έβαζαν να κάνουν τα κυκλώματα
9:24 Σοκ στο Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος σε παιδική χαρά, πρότεινε χρήματα σε 16χρονη για ερωτική συνεύρεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ