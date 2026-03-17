Κοινό μέτωπο για τον Οδοντωτό

Η Δυτική Ελλάδα ενώνει δυνάμεις για το ιστορικό τρενάκι. Πρόταση για μόνιμο παρατηρητήριο και μελέτη αντίκτυπου.

17 Μαρ. 2026 9:45
«Ο Οδοντωτός δεν έχει χρώμα. Εχει μόνο ράγες». Αυτό είναι το υπερκομματικό και υπεπαραταξιακό μήνυμα που έστειλε προς κάθε κατεύθυνση ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης στην ΠΔΕ για τον Οδοντωτό.

Ο Ν. Φαρμάκης πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία ενός «Κοινού Μετώπου Διεκδίκησης» από όλους τους τοπικούς φορείς, με τον στρατηγικό οδικό χάρτη να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός «Μόνιμου Παρατηρητηρίου Οδοντωτού», το οποίο θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και την ανάθεση στο επιμελητήριο εκπόνησης «Μελέτης Κοινωνικοοικονομικού Αντικτύπου», ώστε να αποτυπωθεί το ημερήσιο κόστος της διακοπής για την τοπική οικονομία.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη που έγινε χθες στην ΠΔΕ για τον Οδοντωτό

Κατά την εισήγησή του, ο περιφερειάρχης, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή στη σύσκεψη, κατέθεσε την κατηγορηματική αντίθεση της Περιφέρειας στην απόφαση του ΟΣΕ, χαρακτηρίζοντάς την «έωλη και ατεκμηρίωτη από τη στιγμή που δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα τεκμήρια για την απόδειξη της επικινδυνότητας». Ανέφερε, επίσης, ότι «η απόφαση εγείρει ζητήματα αναλογικότητας, καθώς δεν προκύπτει ότι έχουν εξαντληθεί εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης όποιων κινδύνων». Πρόσθεσε, δε, ότι «η ευθύνη διασφάλισης της υποδομής ανήκει στον ΟΣΕ, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας και όχι να προχωρά σε παύση υπηρεσιών».

«ΝΑ ΣΦΥΡΙΞΕΙ ΞΑΝΑ»

«Είμαστε διαθέσιμοι και θα συμβάλουμε θεσμικά, αναπτυξιακά και με όποιον τρόπο χρειαστεί με βάση τις δυνατότητες μας για να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση», ήταν το μήνυμα του περιφερειάρχη, ο οποίος επεσήμανε και την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τα πορίσματα των γεωλογικών μελετών, όπως επίσης της διερεύνησης κινδύνων εφόσον υπάρχουν. Και κατέληξε λέγοντας ότι: «Ο Οδοντωτός πρέπει να σφυρίξει ξανά. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό σύμβολο ανάπτυξης και ιστορίας, μετατρέποντας τη σημερινή κρίση σε ευκαιρία».

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, οι βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Σπύρος Τσιρώνης και Νίκος Καραθανασόπουλος, οι δήμαρχοι Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος και Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, ο αντιδήμαρχος Αιγιάλειας Βασίλης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θόδωρος Λουλούδης, ο πρόεδρος του περιφερειακού παραρτήματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας Φωκίων Ζαϊμης, Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Γιώργος Τελώνης, το Μέλος Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό Κώστας Οικονόμου, περιφερειακοί σύμβουλοι κι εκπρόσωποι φορέων.

 

Αλεξοπούλου: «Η ισχύς εν τη ενώσει»

«Για τέτοιες διεκδικήσεις, απαιτείται συντονισμός και συνεργασία από όλους τους θεσμικούς φορείς, ώστε να υπάρξουν -άμεσα- χρονοδιαγράμματα για την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της γραμμής. Δεν χωρούν ούτε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, ούτε λαϊκισμός. Η ισχύς εν τη ενώσει». Αυτό δήλωσε η τ. υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου μετά τη χθεσινή σύσκεψη.

 

Παναγιωτόπουλος: «Κάτω τα χέρια από το τρένο»

«Η Αχαΐα φωνάζει σύσσωμη σήμερα: Κάτω τα χέρια από τον Οδοντωτό». Αυτό ήταν το μήνυμα του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος πρόσθεσε τα εξής: «Δεν είναι δυνατόν, έπειτα από 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού, να συζητάμε σήμερα για το κλείσιμο της γραμμής. Θυμίζω τα fake news, σύμφωνα με τα οποία το τρενάκι θα πήγαινε υποτίθεται μέχρι την Αγία Λαύρα».

Τσιρώνης: «Αυταρχική απόφαση»

«Η κυβέρνηση λειτούργησε με αυταρχικό τρόπο κι έκλεισε τη γραμμή. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε ότι δεν έκανε η κυβέρνηση, να θεραπεύσουμε αντί να προλάβουμε καταστάσεις». Αυτό τόνισε ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης και πρόσθεσε τα εξής: «Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τον Οδοντωτό σημαίνει μαρασμός για την Αιγιάλεια και για τα Καλάβρυτα».

 

Παπαδόπουλος: «Μεγάλη ζημιά για εμάς»

Εντονα προβληματισμένος ήταν ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος: «Οσο το τρένο παραμένει κλειστό, επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά για τα Καλάβρυτα. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην κυβέρνηση και στον ΟΣΕ, τι άλλο να πω εγώ; Αντί να πάρει την ευθύνη η Hellenic Train, την πήρε πάνω του ο ΟΣΕ. Ειλικρινά δεν κατανοώ το γιατί. Είναι δυνατόν να γίνει αναστολή χωρίς χρονοδιάγραμμα;».

 

Λουλούδης: «Το Επιμελητήριο θα είναι παρόν»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμφώνησε και με την εισήγηση του Νεκτάριου Φαρμάκη και θα συμμετάσχει στη Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων, όπως και με την πρόταση του δημάρχου Αιγιάλειας Τάκη Ανδριόπουλου για την καταγραφή των επιπτώσεων στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεόδωρος Λουλούδης: «Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος είναι πολύ σημαντικός για την Αχαΐα, με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και για την Αιγιάλεια και -κυρίως- για τα Καλάβρυτα. Παράλληλα, αποτελεί πνεύμονα που μεταφέρει τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σίγουρο ότι οι φορείς δεν πρέπει να αφήσουμε την κατάσταση χωρίς να διεκδικήσουμε την επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου με ασφάλεια».

 

Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ: «Ντρέπεται και η ντροπή»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού. Ολοι γνώριζαν: Κυβέρνηση, ΟΣΕ, περιφέρεια, δήμοι. Δεν γινόταν τίποτα άλλο παρά συσκέψεις επί συσκέψεων και από έργο μηδέν, αφήνοντας τον Οδοντωτό στην τύχη του για να φτάσει εδώ που έφτασε (στο κλείσιμο)». Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, η αιχμηρή ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το παράρτημα της Πελοποννήσου του Σωματείο Εργαζομένων του ΟΣΕ, η οποία καταλήγει ως εξής: «Ποιος δεν θυμάται τις εξαγγελίες τους για επέκταση την γραμμής στην Αγία Λαύρα και στο Χιονοδρομικό; (…) Εχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι, σιδηρόδρομος χωρίς σιδηροδρομικούς δεν γίνεται».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

⦁ Αμεση έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, βάσει του Αρθρου 15 του Ν. 5220/2025, για τη νομική θωράκιση και τον καθορισμό ειδικού πλαισίου ασφαλείας και λειτουργίας, λαμβάνοντας

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γραμμής.

⦁ Χρήση σύγχρονων μέσων τηλεμετρίας, αισθητήρων και ηλεκτρονικής επιτήρησης της γραμμής.

⦁ Σύσταση Τεχνικής Eπιτροπής και ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή του ΟΣΕ, της Περιφέρειας, των δήμων, του ΤΕΕ για την εκπόνηση πρωτοκόλλου ασφαλούς λειτουργίας υπό ειδικές συνθήκες (Smart Operation).

