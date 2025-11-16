Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα

Και οι 4 είναι ελληνικής καταγωγής, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

16 Νοέ. 2025 16:11
Στον εισαγγελέα για να απολογηθούν οδηγήθηκαν σήμερα (16/11) οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν από την Αστυνομία για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Οι δράστες είναι ελληνικής καταγωγής, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών παρακολουθώντας βίντεο από κάμερες που τους είχαν καταγράψει σε διάφορα σημεία, ενώ, πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια προς αναζήτηση όπλων που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία Λάλα ή σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Ο Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Και δολοφονήθηκε στην Αράχωβα με δέκα σφαίρες, σε ξενοδοχείο όπου διέμενε, την 1η Νοεμβρίου. Είχε πάει στην ορεινή περιοχή μαζί με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και τον σκότωσαν εν ψυχρώ όταν βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

