ΑΑΔΕ: Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε πάνω από 43.000 ανήλικα τέκνα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε την τρίτη κατά σειρά αυτοματοποιημένη έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε 42.975 ανήλικα τέκνα, συνεχίζοντας τις αντίστοιχες ενέργειες του 2023 και του 2024. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο συνολικός αριθμός ανηλίκων που έχουν αποκτήσει ΑΦΜ μέσω της διαδικασίας αυτής υπερβαίνει τα 1.169.000.

Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών ενημερώθηκαν για την απόδοση ΑΦΜ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ενότητας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου), καθώς και μέσω της εφαρμογής myAADEapp (Τα Μηνύματά μου).

Η πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων είναι διαθέσιμη μέσω της πύλης myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου») ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp (myWallet > Στοιχεία Μητρώου > Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπηση).

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαλείφει την ανάγκη υποβολής αιτήσεων ή φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί την απόδοση Προσωπικού Αριθμού στα ανήλικα. Η υλοποίηση βασίστηκε στη διαλειτουργικότητα με το Μητρώο Πολιτών και την ΕΛΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο Συχνών Ερωτήσεων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (Εξυπηρέτηση-Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα) ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία my1521: τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες 7:00-20:00) ή ψηφιακά μέσω my1521 (24/7, Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών Προσώπων > Εγγραφή).

