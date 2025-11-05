ΑΑΔΕ: Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε πάνω από 43.000 ανήλικα τέκνα

Ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση της διαδικασίας, με ενημέρωση γονέων μέσω myAADE και app

ΑΑΔΕ: Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε πάνω από 43.000 ανήλικα τέκνα
05 Νοέ. 2025 11:05
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε την τρίτη κατά σειρά αυτοματοποιημένη έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε 42.975 ανήλικα τέκνα, συνεχίζοντας τις αντίστοιχες ενέργειες του 2023 και του 2024. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο συνολικός αριθμός ανηλίκων που έχουν αποκτήσει ΑΦΜ μέσω της διαδικασίας αυτής υπερβαίνει τα 1.169.000.

Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών ενημερώθηκαν για την απόδοση ΑΦΜ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ενότητας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου), καθώς και μέσω της εφαρμογής myAADEapp (Τα Μηνύματά μου).

Η πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων είναι διαθέσιμη μέσω της πύλης myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου») ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp (myWallet > Στοιχεία Μητρώου > Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπηση).

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαλείφει την ανάγκη υποβολής αιτήσεων ή φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί την απόδοση Προσωπικού Αριθμού στα ανήλικα. Η υλοποίηση βασίστηκε στη διαλειτουργικότητα με το Μητρώο Πολιτών και την ΕΛΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο Συχνών Ερωτήσεων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (Εξυπηρέτηση-Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα) ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία my1521: τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες 7:00-20:00) ή ψηφιακά μέσω my1521 (24/7, Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών Προσώπων > Εγγραφή).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
12:08 Αύξηση 4% στο 10μηνο για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ