Η ΑΕ Βαρθολομιού «έσπασε» την έδρα της Αχαγιάς ΄82 – Δηλώσεις

Η πρώτη ανατροπή στα πλέι-οφ της National League 2 είναι, πλέον, γεγονός. Η ΑΕ Βαρθολομιού νίκησε στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαΐας την Αχαγιά ΄82 με 79-75 και προηγείται, πλέον, σε 2-1 νίκες στη σειρά, έχοντας το αβαντάζ για την πρόκριση στη β΄ φάση των πλέι-οφ του Α΄ Ομίλου. Με απλά λόγια, αν η ηλειακή ομάδα νικήσει την Κυριακή στην έδρα της, θα προκριθεί αυτόματα στα ημιτελικά με 3-1 νίκες. Σε περίπτωση νίκης της Αχαγιάς ΄82, η σειρά θα οδηγηθεί εκ νέου στην Κάτω Αχαΐα.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες», ήταν η δήλωση που αρκέστηκε να κάνει ο προπονητής της ΑΕ Βαρθολομιού Σάκης Καρύδας.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης δήλωσε τα εξής: «Στο σημερινό παιχνίδι παρουσιαστήκαμε σοβαροί και αποφασισμένοι. Πιάσαμε καλή απόδοση, αλλά όχι αρκετή για να κερδίσουμε μια ομάδα που ήρθε με το πλάνο της. Ειδικά στα τελευταία κρίσιμα λεπτά δεν καταφέραμε λόγω κάποιων κακών επιλογών και κούρασης, να κρατήσουμε τη διαφορά των 6 πόντων που είχαμε αποκτήσει. Στα πλέι-οφ, όμως, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας: Δεν έχει σημασία πόσες ήττες θα κάνεις, αρκεί να κερδίσεις το τελευταίο παιχνίδι».

Διαιτητές: Κονταξάκης-Μπακετέα-Σερίφης. Τα 10λεπτα: 17-16, 34-40 (ημ.), 56-54, 75-79.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Οικονομόπουλος 20 (3), Πανόπουλος 8 (1), Κολότσιος 15 (1), Κούτρας 3, Γοργότσης 15, Ταρναρής 8 (1), Αργυρόπουλος 6, Ντούβας, Χρήστου.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Νοέας 12, Νικολόπουλος 24 (4), Θανόπουλος 17 (2), Συνετός 17 (4), Ντουλές 3 (1), Αρχιμανδρίτης 4, Δίπλαρος, Τριανταφύλλου 2.

Στην άλλη σειρά, το Ληξούρι νίκησε εκτός έδρας τη Δόξα Πύρρου με 71-57 και πήρε την πρόκριση με 4-0 νίκες. Διαιτητές: Τούσης-Αθ. Διαμαντής-Γκλιναβού. Τα 10άλεπτα: 17-15, 30-35 (ημ.), 43-54, 57-71.

ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ (Μάνθας): Ματσούκης 20 (3), Λαζάρου 8, Καρλής 6, Λιαροκάπης 4, Χρήστου 8, Μήτσος 6, Παπούλιας 2, Χαϊτάς, Βοϊδάρος 1, Κρεμπούνης 2.

ΛΗΞΟΥΡΙ (Τζουγανάτος): Μαρούλης 15, Τσούκας 12 (1), Σιπητάνος 14 (4), Καψάλης 5, Ιωαννίδης 14 (1), Μοσχόπουλος 3 (1), Παπανικολόπουλος 4, Κατσαΐτης 3, Λιάτος 1.

