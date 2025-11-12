Η ανάρτηση «φωτιά» της Τζένη Χειλουδάκη για τα φύλα

Την προσωπική της άποψη σχετικά με την ταυτότητα φύλου μέσω ανάρτησης στα social media εξέφρασε η Τζένη Χειλουδάκη, μία προσωπικότητα που έχει δώσει δεκαετίες αγώνα για τον επαναπροσδιορισμό του φύλου, Η θέση της είναι απόλυτη: τα βιολογικά φύλα είναι μόνο δύο, γυναίκα και άνδρας.

Η Τζένη Χειλουδάκη χαρακτήρισε τις υπόλοιπες ταυτότητες φύλου ως «επινόηση», «δήθεν μόδα» ή «ψεύτικη επανάσταση» και απέρριψε την υποχρέωση να αποδέχεται όσα προβάλλει η πολύχρωμη κοινότητα.

Η άποψή της, όπως τονίζει η ίδια, πηγάζει από τον σκληρό προσωπικό αγώνα που έδωσε: «Είτε το θέλετε, είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή πνεύμα και σώμα να κραυγάζει “είμαι γυναίκα”», γράφει στην ανάρτησή της στο Facebook.

Ωστόσο, η Χειλουδάκη ξεκαθαρίζει: «Τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες είναι γυναίκες πλέον. Τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια και έγιναν αγόρια είναι αγόρια πλέον. Τέλος».

Για τα παιδιά που «δεν αισθάνονται ούτε το ένα, ούτε το άλλο» πρότεινε να αναζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη, αν και εξέφρασε τη δυσπιστία της για το αν οι νέες γενιές δεν γνωρίζουν τα πάντα, λόγω της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η Τζένη Χειλουδάκη συμφώνησε με την άποψη περί δημιουργίας ξεχωριστών κατηγοριών για διαφορετικά άτομα, ειδικά στο χώρο του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναλυτικότερα, έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook:

«Τα βιολογικά φύλα είναι δύο, τέλος. Γυναίκα και άνδρας. Τα υπόλοιπα είναι επινόηση, είναι δήθεν μόδα, είναι ψεύτικη επανάσταση, είναι επιλεκτικός ψωνισμένος ,δήθεν ακτιβισμός, είναι πατροναρισμένη πολιτική.

Δεν είμαι υποχρεωμένη ότι μου πασάρει η πολύχρωμη κοινότητα να το ασπάζομαι. Τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες είναι γυναίκες πλέον. Τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια και έγιναν αγόρια είναι αγόρια πλέον. Τέλος.

Τα μπερδεμένα παιδιά που δεν αισθάνονται ούτε το ένα, ούτε το άλλο ας επισκεφθείτε έναν ψυχολόγο. Αν και δεν πιστεύω ότι τα σημερινά παιδιά που έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και ίντερνετ από τα πέντε τους δεν γνωρίζουν μεγαλώνοντας τα πάντα. Όλα τα γνωρίζουν τα νέα παιδιά πιστέψτε με.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε αθλήματα συμφωνώ παραδόξως με πολλούς που λένε ότι τα διαφορετικά άτομα θα πρέπει να αγωνίζονται με ομοίους τους. Να. Ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία. Ήξερα από τα πέντε μου ότι ήμουν κορίτσι σε λάθος σώμα.

Στα δεκατρία μου είχα στήθος, βαφόμουν και φορούσα το φουστάνι. Στα είκοσι χρόνια μου πήγα στο Λονδίνο και επαναπροσδιόρισα το φύλο μου. Έχω το δικαίωμα να μιλώ, γιατί ξέρω.

Έχω άποψη, γιατί εγώ και άλλες σαν εμένα τις σκληρές δεκαετίες του ’80 και του ’90 και άλλες πριν από εμάς στα ’70ς χύσαμε αίμα για να γίνουμε αυτό που λατρέψαμε και να πλησιάσουμε το είδωλο μας.

Τώρα το κάθε μουσάτο, άβυζο ψώνιο στα social media βγαίνει και βάφεται, βάζει τα περουκάκια και κοροϊδεύει το είδωλο μου, τη γυναίκα για να εισπράξει λεφτά και likes. Να μην πω τι γίνεται πλέον σε εκπομπές σινεμά και θεατρικές παραστάσεις.

Στην τελική πώς να το κάνουμε; Είτε το θέλετε, είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή πνεύμα και σώμα να κραυγάζει “είμαι γυναίκα”. Υστερόγραφο. Δεν θα κάνω διαλόγους, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Αν σας εξόργισα, το ποντίκι σας και σε άλλη ιντερνετική φάκα. Μου είναι αδιάφορο. Τζένη Χειλουδάκη».

