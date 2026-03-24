Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025: «Ενεση» 23 εκατ. ευρώ
Ανοίγουν οι αιτήσεις τις επόμενες ημέρες. Μεγάλο ενδιαφέρον στην ενημερωτική εκδήλωση στην Πάτρα.
Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή επιχειρηματιών και επαγγελματιών πραγματοποιήθηκε, χθες το απόγευμα στην Πάτρα, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, που στοχεύει στην ενίσχυση της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο My Way και συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, επιβεβαιώνοντας τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο λόγω του ύψους της χρηματοδότησης, αλλά και εξαιτίας της διεύρυνσης των δικαιούχων που προέκυψε μετά τη διαδικασία διαβούλευσης. Στη νέα του μορφή εντάσσει περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους και ειδικότητες, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι βασικές παράμετροι του προγράμματος, όπως οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, αλλά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Το ενδιαφέρον του κοινού αποτυπώθηκε και μέσα από τις ερωτήσεις που τέθηκαν προς τα αρμόδια στελέχη, με στόχο την αποσαφήνιση τεχνικών λεπτομερειών. Μπορείτε να δείτε σε μαγνητοσκόπηση την ενημέρωση στο κανάλι της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο YouTube, αλλά και στην ιστοσελίδα diaxeiristiki.gr.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Διευθύντρια της ΔΕΠ, Μάγδα Πετροπούλου, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά την υποβολή των αιτήσεων, ώστε να αποφευχθούν λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόρριψη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ένταξη νέων κλάδων στο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική καινοτομία, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματίες που μέχρι σήμερα αποκλείονταν από αντίστοιχες δράσεις.
Σε πολιτικό επίπεδο, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της στήριξης της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συνειδητή επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Οπως τόνισε, η μικρή επιχειρηματικότητα αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της τοπικής οικονομίας, ενώ η ενίσχυσή της οδηγεί σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών.
«Τα 23 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται άμεσα στην καρδιά της τοπικής οικονομίας. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά για μια ουσιαστική παρέμβαση που στηρίζει τους ανθρώπους που κρατούν όρθια τη Δυτική Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 113 επενδυτικά σχέδια μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ περισσότερες από 600 επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψηφιακής αναβάθμισης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε μικρές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις χαμηλότερου κόστους, χωρίς να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. «Στόχος είναι μια Δυτική Ελλάδα που καινοτομεί, εξάγει αξία και δεν περιμένει το μέλλον, αλλά το διαμορφώνει» τόνισε, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα ως ένα από τα πιο απλουστευμένα που έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο.
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για μια συνειδητή πολιτική επιλογή ενίσχυσης της ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια λειτουργεί ως «επιταχυντής» για την τοπική οικονομία. Οπως εξήγησε, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις, καλύπτοντας έως και το 50% του κόστους.
«Αν ένας επαγγελματίας χρειάζεται εξοπλισμό αξίας 60.000 ευρώ, οι 30.000 ευρώ είναι ουσιαστικά επιδότηση. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συνολική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβολή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με τον πρόεδρο Θεόδωρο Λουλούδη να επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οπως τόνισε, το Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος, επιτυγχάνοντας τη διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι επαγγελματίες.
Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι το Επιμελητήριο έχει ενισχύσει σημαντικά τις δράσεις επικοινωνίας, με εκατοντάδες τηλεφωνικές ενημερώσεις και περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Στόχος, όπως είπε, είναι να φτάσει η πληροφορία σε κάθε επιχείρηση της Αχαΐας και να μη χαθεί καμία ευκαιρία αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.
«Οταν υπάρχει σχέδιο και συνεργασία, μπορούμε να πετύχουμε απτά αποτελέσματα. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα» κατέληξε.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σαφές μήνυμα: η νέα χρηματοδοτική δράση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη εργαλείο, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για επανεκκίνηση, εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικότητας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης.
