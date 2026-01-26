Κεραυνός Αγ. Βασιλείου: «Απαιτούμε άμεση ανάκληση του νέου ορισμού»

Η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας να αλλάξει τον ορισμό του αγώνα Κυπέλλου μεταξύ του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου και της Θύελλας Πατρών λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του είναι απαράδεκτη, ανεύθυνη και πλήρως εκτός κάθε έννοιας ισονομίας.

Ένας αγώνας που αναβλήθηκε επίσημα και επαναπρογραμματίστηκε για τις 4 Φεβρουαρίου, μεταφέρεται αιφνιδιαστικά στις 28 Ιανουαρίου, χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση και χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με τα σωματεία. Αυτό δεν είναι διοίκηση. Είναι προχειρότητα.

Η απόφαση αυτή αλλοιώνει τους αγωνιστικούς όρους, διαταράσσει τον προγραμματισμό ομάδων και αθλητών και δημιουργεί ξεκάθαρα ερωτήματα για το ποια συμφέροντα τελικά εξυπηρετούνται. Το Κύπελλο δεν μπορεί να λειτουργεί με κανόνες «κατά περίπτωση».

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε τέτοιου είδους πρακτικές. Τα σωματεία δεν είναι κομπάρσοι και οι αθλητές δεν είναι αναλώσιμοι.

Απαιτούμε άμεση ανάκληση του νέου ορισμού και επαναφορά σε απόφαση που σέβεται τους κανονισμούς, την ισονομία και την αξιοπιστία της διοργάνωσης.

Ο αθλητισμός χρειάζεται κανόνες και καθαρές αποφάσεις. Όχι αιφνιδιασμούς. Όχι επιλεκτική μεταχείριση.

