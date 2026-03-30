Πάτρα: Δράση ευαισθητοποίησης για το νερό από τους μαθητές του Γ΄ Δημοτικού του 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας

30 Μαρ. 2026 19:20
Pelop News

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου μία δράση ενημέρωσης στην περιοχή τους. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιείται από τους μαθητές της Γ΄ τάξης και τον εκπαιδευτικό τους Ανδρέα Κολοβό για τη σημασία και την προστασία του νερού, τα παιδιά επισκέφθηκαν τα καταστήματα της γειτονιάς, μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και συζήτησαν με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους για το σοβαρό ζήτημα της λειψυδρίας.

Η δράση είχε στόχο να αναδείξει την ανάγκη υπεύθυνης χρήσης του νερού και να καλλιεργήσει στους μαθητές ενεργό περιβαλλοντική στάση. Με ενθουσιασμό και ευγένεια, οι μικροί «πρεσβευτές του νερού» μετέφεραν το μήνυμα ότι η προστασία των φυσικών πόρων είναι υπόθεση όλων μας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ