Η Αχαγιά ΄82 στον τελικό του τουρνουά του Κεραυνού Αιγίου

Η Αχαγιά ΄82, με ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο του αγώνα με την Παναχαϊκή, όταν πέτυχε 31 πόντους (είχε συνολικά 30 στο ημίχρονο), πήρε τη νίκη με σκορ 73-66 και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά του Κεραυνού Αιγίου. Με την Παναχαϊκή αγωνίστηκε και το νέο απόκτημα, ο Μαυροβούνιος Σούτοβιτς.

Τα 10λεπτα: 18-15, 30-31 (ημ.), 42-50, 73-66.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πέτροβιτς 21 (4), Στάθης 5, Σούλκο 19 (1), Γοργότσης 7 (1), Πανόπουλος 14, Σταθόπουλος 5 (1), Οικονομόπουλος 2, Ροκανάς, Κούτρας, Αργυρόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χρονόπουλος 15 (2), Νικολάου 10 (1), Τσιμίδης 2, Χριστόπουλος 11, Σούτοβιτς 11 (2), Οικονομίδης 11, Κανελάκης 3 (1), Μπίρμπας 3 (1), Μήλας, Χατζόπουλος.

