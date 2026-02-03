Λονδίνο: Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν ταξί χωρίς…. οδηγό

Προοδεύουν οι εξελίξεις στον χώρο των αυτοκινήτων, καθώς η Waymo, η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, δήλωσε ότι ελπίζει να λειτουργήσει μια υπηρεσία ρομποτικού ταξί στο Λονδίνο ήδη από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σχεδιάζει να αλλάξει τους κανονισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ώστε να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αναφέρει το BBC.

Η Waymo δήλωσε ότι μια πιλοτική υπηρεσία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Λίλιαν Γκρίνγουντ δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την Waymo και άλλους φορείς εκμετάλλευσης μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων μας για επιβατικά αυτοκίνητα και των κανονισμών υπέρ της καινοτομίας, ώστε να γίνουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους».

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google, παρουσίασε έναν στόλο αυτοκινήτων που έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου.

Αυτοκίνητα Waymo βρίσκονται ήδη στους δρόμους του Λονδίνου, με οδηγούς ασφαλείας που πραγματοποιούν χαρτογράφηση. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς ενοικίαση, αναφέρει το BBC. Οταν η υπηρεσία ξεκινήσει να απευθύνεται σε επιβάτες που πληρώνουν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο τιμόνι.

Η κ. Γκρίνγουντ, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Waymo, δήλωσε ότι αναμένει ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα κάνουν τους δρόμους της πόλης ασφαλέστερους.

Χωρίς κόπωση, διάσπαση προσοχής ή αλκοόλ

«Γνωρίζουμε ότι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους οδηγούς, τα αυτοματοποιημένα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπάται η προσοχή τους και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα αυτόνομα οχήματα έπρεπε επίσης να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, «συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από χάκερ και κυβερνοαπειλές» προτού επιτραπούν στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να προσθέσει 42 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2035 και να δημιουργήσει σχεδόν 40.000 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει το BBC.

Οι επιβάτες θα μπορούν να καλούν το Waymo robotaxi μέσω μιας εφαρμογής, μόλις το επιτρέψουν οι κανόνες. Αρχικά δεν θα περιλαμβάνουν την παράδοση επιβατών στο αεροδρόμιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



