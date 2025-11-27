Ο γιος του γνωστού πολιτικού, που συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, ΦΩΤΟ

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις

27 Νοέ. 2025 20:31
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη από την Αστυνομία μετά από απίστευτη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία το απόγευμα της Τρίτης 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα το Mega εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό.

Στη θέση του οδηγού μέσα στο λευκό όχημα που έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, βρίσκεται ο γιος πασίγνωστου πολιτικού. Δίπλα του κάθεται ένας φίλος του και ξεκινά η αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών που τους καταδιώκουν, εκείνοι προσπαθούν να χαθούν στα στενά της περιοχής.

«Κι ενώ τους κάνανε σήμα με το φάρο και με το ηχητικό του αστυνομικού αυτοί δε σταμάτησαν. Παρόλα αυτά τρέχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πήγαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία καθώς υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν 2 νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με το φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Και οι δύο νεαροί 19 και 20 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, του βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

20:31 Ο γιος του γνωστού πολιτικού, που συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, ΦΩΤΟ
