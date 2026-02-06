Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Συνεχίζονται οι έρευνες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Βιολάντα, όπου η διαρροή προπανίου οδήγησε στη θανατηφόρα έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Ειδικοί πραγματογνώμονες, μαζί με πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν στα συντρίμμια, συλλέγοντας στοιχεία που θα συμβάλουν στη σύνταξη του τελικού πορίσματος.

Μετά τη διακοπή των εργασιών λόγω κινδύνου νέας έκρηξης, τα επίπεδα προπανίου έχουν πλέον μειωθεί σε ασφαλή όρια, επιτρέποντας την προσεκτική απομάκρυνση τμημάτων του δικτύου σωληνώσεων που φέρεται να παρουσίαζε διαρροή. Τα ευρήματα πρόκειται να σταλούν για εξειδικευμένη ανάλυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκτυο ενδέχεται να είχε κατασκευαστικές ελλείψεις ή παραλείψεις, στοιχεία που εξετάζονται ως πιθανοί παράγοντες που συνέβαλαν στο δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η συλλογή των κρίσιμων στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και την παρουσία εγκλωβισμένου προπανίου στο έδαφος και στα συντρίμμια. Δείγματα συλλέγονται και αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ με ειδικά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων επιχειρείται η ακριβής χαρτογράφηση της συγκέντρωσης του αερίου, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέας έκρηξης.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποίησαν εφόδους στο σπίτι και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και στο σπίτι του τεχνικού συμβούλου. Κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και υλικά που κρίνονται σημαντικά για τη διερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας του εργοστασίου.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο τι οδήγησε στη διαρροή, εάν υπήρχαν προγενέστερα προβλήματα και αν σημειώθηκαν τεχνικές ή οργανωτικές παραλείψεις που συνέβαλαν στην τραγωδία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον της εισαγγελικής αρχής.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των θυμάτων, μετά από αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν σοβαρές αστοχίες, όπως πλημμελής κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων, απουσία συνδεδεμένου συστήματος ανίχνευσης και αυτόματης διακοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής, καθώς και έλλειψη αισθητήρων ασφαλείας — στοιχεία που εξετάζονται πλέον διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές.

