Φωτιά σε αυτοκίνητο έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη BINTEO
07 Δεκ. 2025 12:29
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Φάληρο, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη γέφυρα που οδηγεί στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το όχημα άρχισε να καίγεται ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι, με τον ηλικιωμένο οδηγό να καταφέρνει να το εγκαταλείψει εγκαίρως, λίγα δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί.

Στο σημείο είχαν ήδη φτάσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής λόγω προηγούμενου τροχαίου, γεγονός που συνέβαλε στην άμεση επέμβαση. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε διπλανά οχήματα ή κτίρια.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία της φωτιάς φαίνεται να σχετίζεται με μηχανική βλάβη. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι δύο επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει τη διερεύνηση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, τονίζοντας την ανάγκη προσοχής και τακτικού ελέγχου των οχημάτων.


