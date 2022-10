Για 5η συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται το Athens Investment Forum με ηχηρές παρουσίες από τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους leaders της επιχειρηματικότητας στο ελληνικό γίγνεσθαι ως ομιλητές του το φετινό Συνέδριο Athens Investment Forum με κεντρικό θέμα: Βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι «σταθερές» της ελληνικής οικονομίας στον διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA διοργανώνουν το 5ο κατά σειρά Συνέδριο, το οποίο εξελίσσεται πλέον σε σημείο αναφοράς στον δημόσιο διάλογο για κρίσιμα θέματα που προκύπτουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου και της πανδημίας.

Στο φετινό συνέδριο έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το συντονισμό των Κυβερνητικών Πολιτικών κ. Άκης Σκέρτσος, καθώς και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα. Αλεξάνδρα Σδούκου.

Επίσης, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας– υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς κι εκπροσώπους σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, οι κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζα Πειραιώς, κ. Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Βank, κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank, κ. Alexander Zinell, CEO, FRAPORT, κ. Κωνσταντίνος Μπήτρος, Managing Director Inventio Consulting SA -Representative H.I.G. Capital, κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Εμπορίας, κα. Maria – Rita Galli, CEO, ΔΕΣΦΑ, κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΔΑ Αττικής, Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Managing Director, Gastrade, κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος & CEO INTRAKAT, κ. Αντώνης Μιτζάλης, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Όμιλος AVAX, κ. Γιώργος Περδικάρης, Μέλος ΔΣ, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος, Qualco, κ. Μανώλης Σιγάλας, First Vice President and Managing Director Southern Europe, HILL INTERNATIONAL, κ. Fabrizio Mattana, CEO, IGI Poseidon, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος, Attica Bank & Πρόεδρος, Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, MOTOR OIL Renewable Energy, κ. Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, Όμιλος Κοπελούζου, κ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ADVENT, κ. Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής, KIEFER TEK, κ. Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ, κ. Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος – Συνιδρυτής, VNK CAPITAL, κ. Γεώργιος Σάτλας, Executive Officer, ICGB, κ. Γιάννης Δέτσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, CHOOSE Strategic Communications Partner, κ. Νίκος Καραμούζης, Executive Chairman SMERemediumCap, κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO, ΑΔΜΗΕ κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ONEX GROUP, κα Marija Savova, Head of Commercial, TAP, κ. Δημήτριος Ταμβάκης, Project Manager Έργων ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Νώντας Πασχαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, NEUROSOFT καθώς και ο κ. Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, Αττικό Μετρό.

Μείζονα θέματα θα συζητηθούν και φέτος με κύριους άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις αλλαγές που επιφέρουν στον τομέα της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας αλλά και της υγείας, καθώς αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη.

Τις συζητήσεις θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι: κ. Νίκος Χατζηνικολάου, κ. Νίκος Στραβελάκης, κα. Κάτια Μάκρη, κα. Μαρία Αναστασοπούλου, κα. Έλλη Τριανταφύλλου, καθώς και ο κ. Μάνος Νιφλής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα aif.gr.