Η Donatella Versace αποχωρεί από την προεδρία του οίκου

Η Ντονατέλα Βερσάτσε, μετά από 27 χρόνια ως creative director της Versace, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση αυτή, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τον ιταλικό οίκο μόδας που ίδρυσαν τα αδέλφια της, Τζιάνι και Σάντο Βερσάτσε, το 1978. Η Ντονατέλα, που ανέλαβε τη δημιουργική ηγεσία του οίκου μετά τον θάνατο του Τζιάνι το 1997, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και την ανάπτυξη της κληρονομιάς της Versace, μετατρέποντάς την σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα brands πολυτελείας παγκοσμίως.

Ο Ντάριο Βιτάλε, 41 ετών, αναλαμβάνει ως ο νέος chief creative officer της Versace, όπως ανακοίνωσαν ο οίκος και η μητρική εταιρεία Capri Holdings. Η πρώτη συλλογή του Βιτάλε θα είναι η πρώτη στην 47χρονη ιστορία του οίκου που δεν θα εποπτεύεται δημιουργικά από μέλος της οικογένειας Βερσάτσε. Ωστόσο, η σύνδεση του οίκου με την οικογένεια δεν διακόπτεται πλήρως, καθώς η Ντονατέλα θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο ως chief brand ambassador.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντονατέλα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την έλευση του Βιτάλε και την εμπιστοσύνη που του δείχνει: «Η ενίσχυση της νέας γενιάς σχεδιαστών ήταν πάντα σημαντική για μένα. Είμαι ενθουσιασμένη που ο Ντάριο Βιτάλε θα ενταχθεί στην ομάδα μας και ανυπομονώ να δω τη Versace μέσα από νέα μάτια. Θέλω να ευχαριστήσω την απίστευτη ομάδα σχεδιαστών και όλους τους συνεργάτες της Versace με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να συνεχίσω την κληρονομιά του αδελφού μου Τζιάνι. Αυτός ήταν η πραγματική ιδιοφυΐα, αλλά ελπίζω να έχω κάποιο από το πνεύμα και τη θέλησή του. Στον νέο μου ρόλο ως chief brand ambassador, θα παραμείνω η πιο παθιασμένη φαν της Versace. Η Versace είναι στο DNA μου και πάντα στην καρδιά μου».

Donatella Versace will assume the role of Chief Brand Ambassador. In her new role, Ms. Versace will dedicate herself to the support of Versace’s philanthropic and charitable endeavors and will remain an advocate for the brand globally.

