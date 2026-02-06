Ο Σωτήρης Θανόπουλος είχε μιλήσει στην «Π» για την θηριωδία των Ναζί και είχε συγκινήσει

Ο εκλιπών, τον Δεκέμβριο του 2024, είχε μιλήσει στην «Π» όταν είχε βρεθεί στον Δεκέμβριο του 2024 στα Καλάβρυτα για να καλύψει τις εκδηλώσεις του ολοκαυτώματος

Ο Σωτήρης Θανόπουλος είχε μιλήσει στην «Π» για την θηριωδία των Ναζί και είχε συγκινήσει
06 Φεβ. 2026 11:39
Pelop News

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σωτήριος Θανόπουλος, μια εμβληματική μορφή των Καλαβρύτων και ένας από τους ανθρώπους που σημάδεψε η ναζιστική θηριωδία.

Ο εκλιπών, τον Δεκέμβριο του 2024, είχε μιλήσει στην «Π» όταν είχε βρεθεί στον Δεκέμβριο του 2024 στα Καλάβρυτα για να καλύψει τις εκδηλώσεις του ολοκαυτώματος  και είχε εξιστορήσει την τραγική ιστορία, όταν είχε βρει τον πατέρα του σκοτωμένο από τους Γερμανούς στο Λόφο Καπή.

Αναλυτικά τότε το δημοσίευμα με την συγκινητική ιστορία του αείμνηστου Σωτήρη Θανόπουλου.

«Συγκινητική φιγούρα ο 94χρονος Σωτήρης Θανόπουλος, από τους ελάχιστους επιζώντες του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Κλεισμένος τότε στο σχολείο των Καλαβρύτων, σε ηλικία 13 ετών, έχασε τον πατέρα του από τα πολυβόλα των Γερμανών, αλλά γλύτωσε ο ίδιος.

Ο Σωτήρης Θανόπουλος μίλησε στην «Πελοπόννησο» και, παρά την ηλικία του, θυμόταν πολλές λεπτομέρειες, δείγμα του πόσο βαθιά έχουν χαραχθεί στην καρδιά του και στο μυαλό του εκείνες οι «μαύρες» στιγμές.

«Ημουν από τα τελευταία παιδιά που μπήκαν μέσα στο σχολείο. Οι Γερμανοί έκλεισαν την πόρτα και κλείδωσαν. Κάποια στιγμή ένιωσα πολύ φοβισμένος και θέλησα να βγω έξω να βρω τον πατέρα μου γιατί τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί» είπε αρχικά ο κ. Θανόπουλος και πρόσθεσε: «Με σταμάτησε ένας Γερμανός, μου είπε κάτι στη γλώσσα του, και κατάλαβα ότι έπρεπε να γυρίσω πίσω. Εγώ επέμενα και τότε μ’ έπιασε από το πέτο και με πέταξε μακριά. Μετά από λίγη ώρα, οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν το σχολείο και επικράτησε παντού πανικός.

Ηταν στιγμές ζωής και θανάτου. Μαζί με κάποιες γυναίκες διαπιστώσαμε ότι τα παράθυρα δεν ήταν κλειδωμένα, ανοίξαμε και βγήκαμε έξω από το σχολείο. Αντικρίσαμε σε μια μεριά πολλούς στρατιώτες, αλλά κάναμε από την άλλη πλευρά και απομακρυνθήκαμε. Η επόμενη μέρα για μένα ήταν ακόμα πιο δύσκολη… Βλέπαμε μανάδες να ψάχνουν απεγνωσμένα σε πτώματα. Εγώ με τη μητέρα μου πήγαμε τέσσερις φορές στον λόφο μέχρι να βρούμε τον πατέρα μου.Η εικόνα θα μείνει για πάντα χαραγμένη μέσα μουΕίχε δεχτεί τη χαριστική βολή στο πρόσωπο. Ηταν μέσα στη λάσπη που είχε γίνει κόκκινη από το αίμα. Τον μεταφέραμε σε μια κουβέρτα στο νεκροταφείο για να τον θάψουμε. Κάθε χρόνο έρχομαι εδώ και νιώθω πάντα την ίδια θλίψη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ