Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γυναίκα χειρουργό. Η Κωνσταντίνα – Ελένη Καρακάση είναι η νεαρή αλλά έμπειρη χειρουργός, που πραγματοποίησε στις 17/10/2025 τη μεταμόσχευση σε 59χρονο ασθενή στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή της Κλινικής, καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Γεωργίου Τσουλφά.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κωνσταντινούπολη, η κ. Καρακάση αποφοίτησε με άριστα από το Ζωγράφειο και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου ολοκλήρωσε και την ειδικότητά της.

Σήμερα, εργάζεται ως γενική χειρουργός στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, είναι υποψήφια διδάκτρω

του Αριστοτελείου, μελετώντας την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση (LIDAR), στη χειρουργική.

«Το επίτευγμα αυτό αποκτά τεράστια σημασία, καθώς σηματοδοτεί την έμπρακτη ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον απαιτητικό χώρο της χειρουργικής μεταμοσχεύσεων», αναφέρει ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ, καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς.

