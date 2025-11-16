Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ

Η Ράνια Καρατζαφέρη έδωσε τη δική της εκδοχή για το σοβαρό επεισόδιο με τους αστυνομικούς σε μπλόκο για αλκοτέστ, στο οποίο δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο όπου επέβαινε ως συνοδηγός. Και μάλιστα φέρεται να απείλησε τους αστυνομικούς επειδή την σταμάτησαν!!!

Η 52χρονη δημοσιογράφος, μιλώντας στην ιστοσελίδα «zoogla», δεν διέψευσε όσα συνέβησαν με τους αστυνομικούς, ούτε το ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας, αλλά συνέχισε την πορεία του. Όμως, επέμενε, ότι δεν οδηγούσε η ίδια, δεν είχε πιει, και ότι το όχημα δεν ανήκε στην ίδια, αλλά «σε οικογενειακό φίλο».

Ταυτόχρονα διαψεύδει κατηγορηματικά το γεγονός ότι έγινε καταδίωξη και πως ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο η ίδια ήταν συνοδηγός, δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα της Τροχαίας. Συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες μιλώντας στη «Ζούγκλα», μας περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν και που οδήγησαν στην αυτόφωρη σύλληψή της:

«Βρισκόμασταν στο φανάρι της Κασταμονής και Κύμης. Διακρίναμε από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου, ότι από πίσω μας ήταν ένα περιπολικό. Δεν έγινε κανένα σήμα και δεν είχαμε καμία απολύτως ένδειξη ότι για οποιοδήποτε λόγο, ήθελαν να μας σταματήσουν.

Το θεωρήσαμε ένα τυχαίο και καθόλα φυσιολογικό γεγονός. Παράλληλα, τονίζω ότι φορούσαμε ζώνες και η οδήγηση γινόταν με χαμηλή ταχύτητα. Μπαίνοντας από την Αττική Οδό στη λεωφόρο Κύμης, για το λόγο ότι ο οικογενειακός μου φίλος με πήγαινε στο σπίτι μου, την στιγμή που σταματήσαμε στο κόκκινο φανάρι, ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν από τα μεγάφωνα: «Βγείτε έξω, σας κάναμε σήμα να σταματήσετε, κι εσείς συνεχίσατε την πορεία σας και μας αγνοήσατε».

Η Ράνια Καρατζαφέρη διηγείται τα όσα συνέβησαν από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Ισχυρίζεται ότι τους περικύκλωσαν πέντε αστυνομικοί, οι οποίοι με αγένεια, ζήτησαν, πρώτα από τον οδηγό του αυτοκινήτου, να βγει από το όχημα, και εκείνος σοκαρισμένος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ράνιας Καρατζαφέρη, παρόλο που ακολούθησε τις εντολές τους, εκείνοι συνέχισαν να του μιλούν σε έντονο ύφος και τους αντιμετώπισαν ως κοινούς εγκληματίες, όπως τονίζει η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ράνιας Καρατζαφέρη, ο οδηγός του αυτοκινήτου είπε στους αστυνομικούς: «Παιδιά σας παρακαλώ, ήρεμα δεν έκανα κάτι», και δεν μίλησε σε καμία περίπτωση απαξιωτικά.

Η ίδια παραδέχεται ότι αγανάκτησε και παραδέχεται ότι τους μίλησε εκνευρισμένη, εκφράζοντας συνολικά την αντίθεσή της για τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν.

Όσον αφορά στην άποψη των αστυνομικών ότι τους κατέγραψε με το κινητό της για το μπλόκο για το αλκοτέστ, η Ράνια Καρατζαφέρη, μιλώντας στην ιστοσελίδα μας, είπε χαρακτηριστικά:

«Κρατούσα το κινητό μου τηλέφωνο στο χέρι. Απευθυνόμενη στους αστυνομικούς και προσπαθώντας να σταματήσει όλο αυτό, τους ρώτησα: «Εγώ πώς θα αποδείξω το δίκιο μου, μου λέτε»; Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι τους κατέγραψα. Αν μίλησα έντονα; Ναι. Ίσως να μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά δεν μπόρεσα».

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά την διάρκεια του ελέγχου, η 52χρονη συνοδηγός – δημοσιογράφος, βγήκε από το ΙΧ και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους Αστυνομικούς, βρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

«Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ήταν ορισμένες από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε η Ράνια Καρατζαφέρη, σύμφωνα πάντα με τους Αστυνομικούς της Τροχαίας.

Οι άνδρες της Τροχαίας, προχώρησαν στη σύλληψη της δημοσιογράφου, με την κατηγορία της απειλής και της εξύβρισης των αστυνομικών κατά τη διάρκεια του τυπικού ελέγχου αλκοτέστ, τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11/25 ), στην Αττική Οδό, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας, που διενεργούσαν ελέγχους αλκοτέστ στην έξοδο Μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο, όπου επέβαινε ως συνοδηγός η δημοσιογράφος, για να υποβάλλουν σε έλεγχο τον οδηγό.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που υπέβαλλαν τον 59χρονο, «οικογενειακό της φίλο» και οδηγό του οχήματος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, διαπιστώθηκε ότι βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστά Α μέτρηση 0,55 mg/l και Β μέτρηση 0,47 mg/l με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα.

