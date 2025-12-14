Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία οι συλληφθέντες από την Κρήτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠE

Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία οι συλληφθέντες από την Κρήτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠE
14 Δεκ. 2025 9:03
Pelop News

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως έφτασαν το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα οι 15 είχαν φτάσει υπό δρακόντεια στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη μεταγωγή τους από την Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου με το πλοίο της γραμμής.

Κατά τον κατάπλου του πλοίου από το Ηράκλειο, κλούβα των ΜΑΤ εισήλθε στον χώρο του πλοίου για να συνοδεύσει το πούλμαν που μετέφερε τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης εννέα από τους συλληφθέντες αναχώρησαν με κλούβα της Αστυνομίας και έξι με συμβατικά οχήματα το βράδυ του Σαββάτου, με προορισμό το λιμάνι της κρητικής πόλης, απ’ όπου μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς στην Αττική.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

