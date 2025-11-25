Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!

Άγνωστο πώς, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
25 Νοέ. 2025 19:41
Pelop News

Μοιάζει σαν βγαλμένο από ταινία φαντασίας! Μιλάμε για το απίστευτο περιστατικό, που σημειώθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με έναν οδηγό αυτοκινήτου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το περιστατικό, το αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας με τον οδηγό να μη δείχνει να αντιλαμβάνεται το επικίνδυνο λάθος του.

Άγνωστο πώς, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, και συνέχισε την λανθασμένη πορεία του με σοβαρό κίνδυνο να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, παρά το «σινιάλο» που του έκαναν οι υπόλοιποι οδηγοί.

Για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, ειδοποιήθηκε και η αστυνομία από διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο όχημα.

Σύμφωνα με τη γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο, αντιλήφθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου κινείται ανάποδα όταν είδαν το σινιάλο από τα διερχόμενα οχήματα. Μάλιστα, όπως λέει η ίδια, ο οδηγός – ο οποίος ήταν ηλικιωμένος – έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί «έπαιζαν» τα φώτα τους και, αντίθετα, συνέχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
19:41 Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
19:29 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά
19:21 Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
19:11 Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
19:00 Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές
18:51 ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
18:44 ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
18:37 Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
18:29 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή
18:18 Πάτρα: Την Τετάρτη 26/11 η Περιφέρεια υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
18:09 Η Περιφέρεια τίμησε Ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες αθλητές στην Αρχ. Ολυμπία
18:00 Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο
17:55 H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
17:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Που και πώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
17:45 Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα
17:40 Πέθανε ψέλνοντας το «Πάτερ Ημών» και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα
17:33 Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»
17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ