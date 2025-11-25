Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!

Μοιάζει σαν βγαλμένο από ταινία φαντασίας! Μιλάμε για το απίστευτο περιστατικό, που σημειώθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με έναν οδηγό αυτοκινήτου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το περιστατικό, το αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας με τον οδηγό να μη δείχνει να αντιλαμβάνεται το επικίνδυνο λάθος του.

Άγνωστο πώς, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, και συνέχισε την λανθασμένη πορεία του με σοβαρό κίνδυνο να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, παρά το «σινιάλο» που του έκαναν οι υπόλοιποι οδηγοί.

Για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, ειδοποιήθηκε και η αστυνομία από διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο όχημα.

Σύμφωνα με τη γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο, αντιλήφθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου κινείται ανάποδα όταν είδαν το σινιάλο από τα διερχόμενα οχήματα. Μάλιστα, όπως λέει η ίδια, ο οδηγός – ο οποίος ήταν ηλικιωμένος – έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί «έπαιζαν» τα φώτα τους και, αντίθετα, συνέχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

