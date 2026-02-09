Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μάρκου σε ηλικία 58 χρόνων – Στο πένθος το MAD για τον επί χρόνια γενικό διευθυντή

Θλίψη στον χώρο των media και της μουσικής τηλεόρασης προκαλεί η απώλεια του Γιώργου Μάρκου, επί χρόνια στελέχους και γενικού διευθυντή του MAD, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια.

09 Φεβ. 2026 13:02
Pelop News

Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μάρκου, επί σειρά ετών στέλεχος και γενικός διευθυντής του μουσικού καναλιού MAD, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας για περίπου 14 χρόνια, δίνοντας έναν δύσκολο και μακροχρόνιο αγώνα.

Την είδηση της απώλειάς του έκανε αρχικά γνωστή ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη προσωπική και επαγγελματική τους σχέση, μιλώντας για έναν άνθρωπο που στάθηκε δυνατός μέχρι το τέλος και άφησε πίσω του έντονες αναμνήσεις σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

Με ανακοίνωσή του, το MAD εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό του, τονίζοντας ότι για περισσότερα από 15 χρόνια αποτέλεσε βασικό πυλώνα του οργανισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γιώργος Μάρκου δεν ήταν απλώς ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, αλλά άνθρωπος που ενέπνεε εμπιστοσύνη, στήριζε τους συνεργάτες του και άνοιγε δρόμους στους νεότερους επαγγελματίες του χώρου.

Η επαγγελματική του πορεία περιλάμβανε σημαντικές θέσεις στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, έχοντας διατελέσει εμπορικός διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. Ήταν ιδιαίτερα σεβαστός στον χώρο των media και της διαφήμισης, με συναδέλφους και συνεργάτες να αναγνωρίζουν τη διορατικότητα, το ήθος και τη συνέπειά του.

Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του καναλιού, αντιμετώπισε τις σοβαρές δοκιμασίες της υγείας του με αξιοπρέπεια και δύναμη, παραμένοντας ενεργός και υποστηρικτικός μέχρι το τέλος. Η απώλειά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής τηλεόρασης και των media, ενώ θερμά συλλυπητήρια εκφράζονται προς την οικογένεια και τους οικείους του.

