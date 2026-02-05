ΕΚΤ: Κρατάει τα επιτόκια αμετάβλητα

Οι αγορές και οι αναλυτές αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων στη σημερινή συνεδρίαση

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
05 Φεβ. 2026 9:53
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, και σύμφωνα με την ομοφωνία των αγορών και των αναλυτών αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2025, όπου τα επιτόκια παρέμειναν σταθερά, με στόχο να αξιολογηθεί η μετάδοση των προηγούμενων μειώσεων στην πραγματική οικονομία και την πιστωτική αγορά της ζώνης του ευρώ.

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση

  • Ο πληθωρισμός υποχώρησε περαιτέρω τον Ιανουάριο 2026 στο 1,7% (γενικός δείκτης), δηλαδή κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.
  • Οι πιέσεις τιμών παραμένουν ήπιες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ενδείξεις «μαλακής» οικονομικής επιβράδυνσης στην ευρωζώνη.
  • Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης δανείων, αντανακλώντας αυξημένη επιφυλακτικότητα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη παραμένουν συγκρατημένα θετικές, χωρίς όμως να δικαιολογούν προς το παρόν νέα μείωση επιτοκίων.

Η συνέντευξη Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 15:30 (ώρα Ελλάδας), όπου θα αναλύσει το σκεπτικό της σημερινής απόφασης και τις προοπτικές πολιτικής.

Η ίδια έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ΕΚΤ δεν ακολουθεί «προκαθορισμένο μονοπάτι» για τα επιτόκια, αλλά λαμβάνει αποφάσεις «data-dependent», δηλαδή με βάση τα εισερχόμενα μακροοικονομικά δεδομένα και τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία και τις χρηματαγορές.

