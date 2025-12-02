Γρίπη και COVID‑19: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας

Στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» του Peloponnisos FM 103,9, με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη, η λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και πρώην Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Δρ. Ματίνα Παγώνη, ενημέρωσε τους ακροατές σχετικά με την πορεία της γρίπης και του COVID‑19.

Η Δρ. Παγώνη προειδοποίησε για την πρόωρη εμφάνιση και γρήγορη εξάπλωση ενός νέου υποστέλεχους της γρίπης τύπου Α, που φαίνεται να μεταδίδεται ταχύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Τονίζει την κρισιμότητα του εμβολιασμού για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και τα μικρά παιδιά, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές και εισαγωγές στα νοσοκομεία. Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυαλγίες και αρθραλγίες, ενώ στα παιδιά εμφανίζονται συχνά γαστρεντερικές διαταραχές.

Συγκριτική εικόνα: Γρίπη vs COVID‑19

Γρίπη Πρόωρη αύξηση κρουσμάτων στην Ευρώπη ήδη από τον Μάιο–Καλοκαίρι, με φάσεις εξάρσεων και υφέσεων. Κυρίαρχο ένα νέο υποστέλεχος τύπου Α με ταχύτερη μετάδοση. Αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Αντιμετωπίζεται με συνδυασμό αντιικών φαρμάκων και εμβολίων.

COVID‑19 Συνεχιζόμενη απειλή χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη τρέχουσα έξαρση. Επικαιροποιημένο εμβόλιο συνιστάται για τις ευπαθείς ομάδες και άτομα άνω των 75 ετών, σε δύο δόσεις με διάστημα δύο μηνών μεταξύ τους.



Οδηγίες Εμβολιασμού για Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

Γρίπη Πρωταρχική προτεραιότητα: άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Σκοπός: αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και νοσηλειών. Μετά τις ομάδες υψηλού κινδύνου, εμβολιάζονται μικρά παιδιά και υπόλοιποι πολίτες.

COVID‑19 Ομάδες υψηλού κινδύνου, ηλικίες άνω των 75 και νέοι με υποκείμενα νοσήματα. Εμβολιασμός με επικαιροποιημένο εμβόλιο σε δύο δόσεις. Οδηγίες έχουν ανακοινωθεί από την επιτροπή εμβολιασμού και τον ΕΟΔΥ.



Σκεφτείτε τον εμβολιασμό σαν προστατευτικό τείχος γύρω από τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, που περιορίζει την «πλημμύρα» των επιπλοκών και των νοσηλειών.

Κρίσιμα Μέτρα Προσωπικής Προστασίας

Πλύσιμο χεριών συχνά και σχολαστικά.

συχνά και σχολαστικά. Χρήση αντισηπτικών μαντηλιών όπου απαιτείται.

όπου απαιτείται. Συνεχής τήρηση των οδηγιών για εμβολιασμό και αντιϊκά φάρμακα.

και αντιϊκά φάρμακα. Ιδιαίτερη προσοχή για τα παιδιά, καθώς η γρίπη μεταδίδεται γρήγορα στα σχολεία και στις οικογένειες.

Συμπέρασμα

Η τρέχουσα περίοδος απαιτεί προληπτική στάση απέναντι στη γρίπη και τον COVID‑19. Ο εμβολιασμός των ευάλωτων ομάδων, η τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και η ενημέρωση για τα νέα στελέχη της γρίπης είναι τα πιο σημαντικά όπλα μας για να περιοριστεί η εξάπλωση των ιογενών λοιμώξεων και να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της γρίπης και του COVID‑19, ακούστε την πλήρη συνέντευξη της Δρ. Ματίνας Παγώνη στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» στον Peloponnisos FM 103,9:

