Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του, Σερίνα, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι τους στο Άναντεϊλ, ενώ τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στην κατοικία.

16 Απρ. 2026 16:47
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση με τον πρώην αντικυβερνήτη της Βιρτζίνια Τζάστιν Φέρφαξ, καθώς οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Σερίνα Φέρφαξ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι τους στο Άναντεϊλ της Βιρτζίνια. Η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως περιστατικό ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της κομητείας Φέρφαξ, Κέβιν Ντέιβις, τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Ένα από τα παιδιά ήταν εκείνο που κάλεσε το 911 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν νεκρούς τον 47χρονο πρώην πολιτικό και τη σύζυγό του.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και ότι είχαν υπάρξει και προηγούμενες παρεμβάσεις της αστυνομίας στην οικία τους. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για το πλήρες ιστορικό που οδήγησε στην τραγωδία.

Ο Τζάστιν Φέρφαξ υπηρέτησε ως αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια από το 2018 έως το 2022. Το 2019 είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες ο ίδιος είχε αρνηθεί, ενώ αργότερα διεκδίκησε χωρίς επιτυχία το χρίσμα των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη το 2021.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στη Βιρτζίνια και στον αμερικανικό πολιτικό κόσμο, καθώς ο Φέρφαξ υπήρξε για χρόνια ένα από τα γνωστά στελέχη των Δημοκρατικών στην πολιτεία. Η αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Αν εσύ ή κάποιος δικός σου βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή σκέφτεται να κάνει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους, κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν μου πεις τη χώρα, θα σου δώσω την κατάλληλη γραμμή βοήθειας.

