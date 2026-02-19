Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»

Τη «βαθύτερη ανησυχία» του για τις εξελίξεις που αφορούν τον νεότερο αδελφό του, Πρίγκιπα Άντριου, εξέφρασε ο βασιλιάς Κάρολος, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τη σύλληψη και τη διερεύνηση υποψιών ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο Βρετανός μονάρχης τόνισε πως η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης θεσμικής διαδικασίας, διαμηνύοντας με σαφήνεια ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

«Πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάρολος Γ΄:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία, με την οποία το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη στήριξη και συνεργασία μας».

Η τοποθέτηση του Βρετανού βασιλιά κινείται σε προσεκτικούς θεσμικούς τόνους, με έμφαση στον σεβασμό των διαδικασιών και στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών.

«Δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια»

Στην ίδια δήλωση, ο Κάρολος Γ΄ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

«Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Στο μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς», ανέφερε.

Η δήλωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, με τα βλέμματα να στρέφονται τόσο στην εξέλιξη της έρευνας όσο και στις θεσμικές ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί το Παλάτι.

