Μάθετε τα πάντα για την επένδυση σε χρυσό

Οι άνθρωποι αγοράζουν και πωλούν χρυσού εδώ και πολλούς αιώνες. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που έχει ως στόχο είτε την αύξηση του κεφαλαίου τους, όσο η τιμή του χρυσού ανεβαίνει, είτε την προστασία της περιουσίας τους. Η επένδυση προτιμάται από όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την αξία της περιουσίας τους με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Ας απαντήσουμε λοιπόν στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πολύτιμο μέταλλο του χρυσού.

Πόσο χρυσό πρέπει να αγοράσω;

Ο χρυσός δεν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που αποφέρει κέρδος σε μορφή τόκου ή μερίσματος, όπως πχ οι μετοχές ή τα ομόλογα. Συνεπώς, η πώληση και αγορά χρυσού προσεγγίζεται διαφορετικά από τις υπόλοιπες μορφές επένδυσης.

Υπάρχει ο γενικός κανόνας του μέγιστου 10%. Αυτό σημαίνει πως καλό είναι το 10% της περιουσίας ή και λιγότερο από αυτό, να είναι επενδυμένο σε χρυσό. Το εύρος μεταξύ 1% και 10%, εξαρτάται από το εκάστοτε επενδυτικό προφίλ. Ωστόσο, αξίζει να πούμε πως δεν μπορούμε να ορίσουμε με ακρίβεια κάποιο συγκεκριμένο ποσό στην επένδυση χρυσού. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Πόσο χρυσό μπορώ να αγοράσω με 1.000€;

Η τιμή του χρυσού αλλάζει συνεχώς και επηρεάζεται από την οικονομία και τα παγκόσμια γεγονότα. Αν και δεν παραμένει σταθερή, ιστορικά η πορεία του είναι ανοδική, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Μελετώντας τις παλαιότερες τιμές, οι επενδυτές μπορούν να εντοπίσουν τάσεις και να προβλέψουν πότε είναι καλή στιγμή για αγορά ή πώληση.

Για να γνωρίζετε πόσο χρυσό μπορείτε να αγοράσετε σήμερα με 1.000€, πρέπει να παρακολουθείτε καθημερινά την τρέχουσα τιμή του. Επιλέξτε έγκυρες πηγές και sites για την ενημέρωσή σας.

Πόσο καιρό να κρατήσω τον χρυσό;

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος timing. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως η πιο συμφέρουσα στιγμή για πώληση είναι όσο η τιμή είναι υψηλή. Επίσης αν έχετε ανάγκη από ρευστότητα μπορείτε να προχωρήσετε σε πώληση χρυσού και να λάβετε την αξία τους σε μετρητά. Απευθυνθείτε μόνο σε αξιόπιστα καταστήματα αγοράς χρυσού με πολυετή εμπειρία και θετικές κριτικές.

Είναι έξυπνη κίνηση η επένδυση σε χρυσό;

Ναι! Ο χρυσός θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές. Είναι σπάνιος, δεν υποτιμάται η αξία του όπως συμβαίνει με τα νομίσματα και προστατεύει την περιουσία σας από τον πληθωρισμό.

Η διαχρονική του αξία και η ανοδική του τάση τον καθιστούν μια έξυπνη και σταθερή επένδυση, είτε επιλέξετε χρυσές ράβδους είτε νομίσματα .



