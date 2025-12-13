Ο Γιώργος Κώτσηρας για τον προϋπολογισμό του 2026: Φέρνει φορολογική μεταρρύθμιση και στήριξη των νοικοκυριών

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα (13.12.25) στην Ολομέλεια της Βουλής στην συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τόνισε ότι έχει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά και αποτυπώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας θέτοντας τα θεμέλια για ένα ακόμη καλύτερο αύριο.

Ο Μαρινάκης προς αγρότες: Έκκληση για διάλογο χωρίς κλειστούς δρόμους

Στην ομιλία του, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε αρχικά στην εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, κάνοντας λόγο για «μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για τη χώρα», που αποδεικνύει τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, «από επίκεντρο της κρίσης το 2015, η Ελλάδα είναι σήμερα δύναμη ευθύνης και αξιοπιστίας», εξέλιξη που αποδίδεται σε αλλαγή υποδείγματος στη διακυβέρνηση.

Ο υφυπουργός παρέθεσε σειρά στοιχείων που, όπως είπε, τεκμηριώνουν τη βελτίωση της οικονομικής εικόνας της χώρας: αύξηση του ΑΕΠ, ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, μείωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και σημαντική άνοδο του κατώτατου και του μέσου μισθού σε σύγκριση με το 2019.

«Χωρίς υγιή δημόσια οικονομικά και ανθεκτική οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 ενισχύει την κοινωνία με μόνιμα μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή από το 2026, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, μειώσεις στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος, πρόσθετες ελαφρύνσεις για εργαζόμενους με παιδιά και νέους, εξορθολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης, μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών σε μικρούς οικισμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μόνιμα μέτρα της επιστροφής ενός ενοικίου και της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, καθώς και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επένδυσε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, όπως η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση των δημοσίων εσόδων και στη μείωση του κενού ΦΠΑ, με τη σχετική προσπάθεια να συνεχίζεται μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων από την ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 αυξάνει το εισόδημα των νοικοκυριών, στηρίζει τη νέα γενιά και δίνει έμφαση στην περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που «θέτει τα θεμέλια για ένα ακόμη καλύτερο αύριο», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πρόοδος δεν είναι δεδομένη και απαιτεί διαρκή προσπάθεια και υπευθυνότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



