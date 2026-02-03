Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για δύο ακόμα ΑΕΙ – Δράσεις για ισότητα φύλων και καταπολέμηση βίας

Με νέες αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, δύο ακόμη Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εντάσσονται στο πρόγραμμα προώθησης της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης στα ΑΕΙ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Πρόκειται για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που θα λάβει 250.000 ευρώ, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα λάβει 229.994 ευρώ. Με την ένταξη των δύο αυτών ιδρυμάτων, ο συνολικός αριθμός των ΑΕΙ που συμμετέχουν στη δράση ανέρχεται πλέον σε 16.

Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται συνολικά στα 25 ΑΕΙ της χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης συνεχίζεται για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια.

Βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν σε κάθε συμμετέχον ΑΕΙ

Σύσταση και λειτουργία Γραφείου υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης εργασίας και διοικητικών διαδικασιών για τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας ως προς το φύλο

ως προς το φύλο Συλλογή και ανάλυση δεδομένων φύλου της πανεπιστημιακής κοινότητας

της πανεπιστημιακής κοινότητας Ενημέρωση και εκπαίδευση σε συμπεριληπτική γλώσσα

Ένταξη της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών

στα προγράμματα σπουδών Σύνταξη οδηγών , εργαλειοθήκης και καλών πρακτικών

, εργαλειοθήκης και καλών πρακτικών Δράσεις για ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων Προώθηση ισότιμης ανέλιξης στην ακαδημαϊκή ιεραρχία

στην ακαδημαϊκή ιεραρχία Ενέργειες πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης

Δικαιούχοι της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

