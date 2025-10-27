Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

27 Οκτ. 2025 13:17
Pelop News

Η παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ υποβλήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και έγινε δεκτή την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος είχε πρόσφατα καταθέσει στη Βουλή στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, «αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του ίδιου Τμήματος, από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Η παραίτηση του κ. Καϊμακάμη γίνεται σε μια περίοδο που ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις και φερόμενη κακοδιαχείριση αγροτικών κονδυλίων, υπόθεση για την οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προφυλακίσεις και καταθέσεις από στελέχη του Οργανισμού.
