Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα

Μια 54χρονη γυναίκα συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα περιέλουσε όχημα με φωτιστικό οινόπνευμα και επιχείρησε να του βάλει φωτιά. Την ώρα της ενέργειας έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη 54χρονη επί τόπου.

Από τις πρώτες έρευνες δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η γυναίκα γνώριζε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή ότι υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη διαφορά ή σχέση μεταξύ τους.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για απόπειρα εμπρησμού.

