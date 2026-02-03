Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα
54χρονη συνελήφθη στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης μετά από απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα. Την αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης
Μια 54χρονη γυναίκα συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα περιέλουσε όχημα με φωτιστικό οινόπνευμα και επιχείρησε να του βάλει φωτιά. Την ώρα της ενέργειας έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη 54χρονη επί τόπου.
Από τις πρώτες έρευνες δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η γυναίκα γνώριζε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή ότι υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη διαφορά ή σχέση μεταξύ τους.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για απόπειρα εμπρησμού.
