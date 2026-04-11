Θεσσαλονίκη: Τον κάρφωσε με σπασμένο γυαλί στον θώρακα μετά από καβγά στο σπίτι

Ένας καβγάς μέσα σε διαμέρισμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης κατέληξε σε σοβαρό αιματηρό επεισόδιο, με έναν 37χρονο αλλοδαπό να συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του 20χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Απριλίου, όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση μέσα στην οικία όπου διέμεναν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος τραυμάτισε τον 20χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα με σπασμένο γυαλί, στο αριστερό ημιθωράκιο. Το χτύπημα κρίθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να σημάνει άμεση κινητοποίηση των αρχών, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Η σύλληψη και η κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 37χρονος συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Η υπόθεση πέρασε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, το οποίο ανέλαβε τη δικογραφία και τις περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες.

Η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας δείχνει και τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό από τις διωκτικές αρχές. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμη επεισόδιο μεταξύ συγκατοίκων που περιορίζεται σε μια απλή συμπλοκή, αλλά για υπόθεση που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, λόγω του τρόπου της επίθεσης και του σημείου όπου τραυματίστηκε το θύμα.

Στο νοσοκομείο ο 20χρονος, στον εισαγγελέα ο 37χρονος

Ο 20χρονος, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ3 είναι υπήκοος Συρίας, νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες δημόσιες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του. Ο 37χρονος, υπήκοος Αιγύπτου σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στην κατάσταση του τραυματία όσο και στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον καβγά και στην αιματηρή κλιμάκωση μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το κομμάτι που θα επιχειρήσει να φωτίσει η προανάκριση, καθώς μέχρι τώρα το μόνο βέβαιο είναι ότι μια σύγκρουση σε οικία της Σταυρούπολης εξελίχθηκε σε υπόθεση με βαρύ ποινικό αποτύπωμα.

