5 λάθη στη θέρμανση με κλιματιστικό που φουσκώνουν τον λογαριασμό

Η θέρμανση με κλιματιστικό μπορεί να είναι πραγματικά οικονομική, ειδικά με σύγχρονα inverter μοντέλα. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί βλέπουν τον λογαριασμό ρεύματος να ανεβαίνει και κατηγορούν το κλιματιστικό, ενώ στην πραγματικότητα φταίνε μερικές λάθος συνήθειες στη χρήση του.

Λάθος 1: Διαλέγεις λάθος ισχύ ( BTU ) για τον χώρο σου

Το πρώτο και ίσως το πιο ακριβό λάθος είναι η λάθος επιλογή ισχύος. Ένα κλιματιστικό με λίγα BTU για τα τετραγωνικά σου θα δουλεύει συνεχώς στο «φουλ», ζορίζεται και καταναλώνει περισσότερο.

Αντίθετα, ένα υπερβολικά δυνατό μοντέλο για μικρό δωμάτιο κάνει συνεχόμενα on/off, κάτι που επίσης δεν είναι ιδανικό.

Έτσι, πριν δεις μάρκα ή design, υπολόγισε πρώτα τα τετραγωνικά και τη μόνωση του χώρου, και μετά διάλεξε μοντέλο από σειρές όπως MIDEA XTREME ECO και TCL Ocarina II στην κατάλληλη απόδοση BTU.

Λάθος 2: Ανέβασε όσο πάει! (υπερβολικά υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας)

Πολλοί ανοίγουν το κλιματιστικό στους 27–28°C για να ζεσταθεί «πιο γρήγορα». Στην πράξη, δεν θα ζεστάνει πιο άμεσα τον χώρο, απλώς θα δουλεύει περισσότερη ώρα μέχρι να φτάσει εκεί, καίγοντας παραπάνω ρεύμα.

Για οικονομική θέρμανση, στόχευσε σε θερμοκρασίες γύρω στους 20–22°C. Τα inverter κλιματιστικά είναι φτιαγμένα για να κρατάνε μια σταθερή, άνετη θερμοκρασία με χαμηλή κατανάλωση – αρκεί να τους την ορίσεις σωστά.

Λάθος 3: Ανοίγεις/κλείνεις συνέχεια το κλιματιστικό

Άλλο κλασικό λάθος: «Το ανάβω να ζεσταθεί το δωμάτιο και μετά το κλείνω τελείως». Αυτό κάνει τον χώρο να κρυώνει γρήγορα, οπότε αναγκάζεσαι να το ξανανοίγεις στο τέρμα. Το συνεχές αυτό «σπριντ» είναι πιο ενεργοβόρο από μια σταθερή, ήπια λειτουργία.

Ειδικά με σύγχρονες σειρές όπως MIDEA XTREME ECO ή TCL Ocarina II, που είναι inverter, συμφέρει να τις αφήνεις να δουλεύουν σε σταθερή θερμοκρασία και με χαμηλότερη ένταση, αντί για ακραία on/off.

Σταθερή λειτουργία σε μέτρια θερμοκρασία

Όχι ακραίες στροφές από κρύο σε πολύ ζεστό

Προτίμησε «συντήρηση» της ζέστης, όχι συνεχείς επανεκκινήσεις

Λάθος 4: Αγνοείς συντήρηση, φίλτρα και ροή αέρα

Ακόμη και το καλύτερο κλιματιστικό, αν είναι βουλωμένο από σκόνη και δεν βλέπει σωστά τον χώρο, θα καίει περισσότερο για να κάνει την ίδια δουλειά. Βρώμικα φίλτρα, εσωτερική μονάδα «στριμωγμένη» σε γωνία και αντικείμενα μπροστά στη ροή αέρα μειώνουν την απόδοση.

Λάθος 5: Δεν αξιοποιείς τα «έξυπνα» χαρακτηριστικά των συσκευών

Πολλά σύγχρονα κλιματιστικά προσφέρουν λειτουργίες που υπάρχουν ακριβώς για να σε βοηθούν στην εξοικονόμηση – απλώς μένουν ανενεργές. Χρονοδιακόπτες, λειτουργίες eco, sleep mode, ακόμα και έλεγχος μέσω Wi–Fi, μπορούν να σου γλιτώσουν χρήματα.

Σε σειρές όπως:

MIDEA XTREME ECO – με σύγχρονα inverter χαρακτηριστικά για σταθερή, αποδοτική θέρμανση

– με σύγχρονα χαρακτηριστικά για σταθερή, αποδοτική θέρμανση TCL Ocarina II – με έμφαση στην άνεση και στις λειτουργίες για ευχάριστο κλίμα στον χώρο

μπορείς να ρυθμίσεις την ώρα που θα ανοίγει/κλείνει, να εκμεταλλευτείς έξυπνες λειτουργίες για τη νύχτα και να έχεις ζέστη όταν τη χρειάζεσαι, όχι όταν λείπεις.

Πώς να εκμεταλλευτείς σωστά τις σειρές MIDEA XTREME ECO & TCL Ocarina II

Είτε μιλάμε για το 9.000 BTU μοντέλο, είτε για μεγαλύτερα BTU της ίδιας σειράς, η λογική είναι η ίδια:

διάλεξε τη σωστή ισχύ με βάση τα τετραγωνικά και τη μόνωση

ρύθμισε μια ρεαλιστική θερμοκρασία (20–22° C )

) άφησε το κλιματιστικό να δουλεύει σταθερά και όχι σε ακραία on / off

Με αυτόν τον τρόπο, τα κλιματιστικά της σειράς MIDEA XTREME ECO και TCL Ocarina II μπορούν να γίνουν σύμμαχοι στην οικονομική θέρμανση!

