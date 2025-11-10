Αυτή είναι η αιτία θανάτου του κιθαρίστα του συγκροτήματος, Έις Φρέιλι

Γνωστοποιήθηκε η αιτία θανάτου του κιθαρίστα των KISS, Έις Φρέιλι, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 74 ετών. Καλιφόρνια: Ένας Stalker παρενοχλούσε τη Σίντι Κρόφορντ και την κόρη της

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που εξασφάλισε το TMZ, ο Φρέιλι υπέστη κάταγμα στο πίσω μέρος του κρανίου, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 74χρονος μουσικός τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη μετά από σοβαρή πτώση σε στούντιο που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία. Σύμφωνα με την έκθεση, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την παροχέτευση του υποσκληριδίου αιματώματος, χωρίς αποτέλεσμα.

KISS guitarist Ace Frehley’s cause of death has been released. Details: https://t.co/3ms0hieDrg pic.twitter.com/zhqMROV7y8 — TMZ (@TMZ) November 10, 2025

Ο Φρέιλι ήταν ιδρυτικό μέλος των KISS, μαζί με τους Τζιν Σίμονς, Πολ Στάνλεϊ και Πίτερ Κρις. Έπαιξε κιθάρα με το συγκρότημα από το 1973 έως το 1982, αλλά αποχώρησε λόγω κατάχρησης ουσιών και διαφορών σε δημιουργικό επίπεδο.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο μουσικός είχε μιλήσει για το comeback του μετά από σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Νιου Τζέρσεϊ The Aquarian είχε πει: «Μόλις μίλησα με μια μέντιουμ. Μου λέει, “Έις, θα ζήσεις μέχρι τα εκατό.” Κι εγώ είπα, “Κανένα πρόβλημα!”».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



