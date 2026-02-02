ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 132 μόνιμες θέσεις – Πότε και πώς υποβάλλονται ενστάσεις

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση 132 μόνιμων θέσεων ΠΕ και ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου, με την προθεσμία ενστάσεων να ξεκινά την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

02 Φεβ. 2026 12:48
Την έκδοση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση συνολικά 132 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι θέσεις αφορούν το Β’ Στάδιο της διαδικασίας και καλύπτονται από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται αποκλειστικά με τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, ενώ πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται κανονικά στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων, χωρίς ειδική επισήμανση.

Προθεσμία και διαδικασία ενστάσεων

Οι ενστάσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου (08:00) έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου (14:00), αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται παράβολο 50 ευρώ, διαφορετικά η ένσταση δεν εξετάζεται. Το παράβολο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, με επιλογή φορέα το ΑΣΕΠ. Ο κωδικός του παραβόλου πρέπει να δηλωθεί στην ένσταση και το ποσό να έχει καταβληθεί πριν από την υποβολή της.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί και εγχειρίδιο χρήσης με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης.

Οριστικά αποτελέσματα και αποσύρσεις

Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Υποψήφιοι που δεν επιθυμούν πλέον τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη 4ΓΒ/2025, μπορούν έως τη λήξη της προθεσμίας ενστάσεων να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr στο email aposirsiaitisis@asep.gr
, δηλώνοντας την απόσυρση της αίτησής τους.

Για τεχνικές διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ μέσω του helpdesk ή τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες.

