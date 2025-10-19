Αθήνα: Από Δευτέρα επανέρχεται ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο

Επανέρχονται από αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ), όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΛΑΣ.

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές Λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και Λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:

-Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00 έως 20.00,

-Παρασκευή, ώρες 07.00 έως 15.00.

-Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

