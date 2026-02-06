Δείτε το αδιανόητο ποσό που πουλήθηκε σκίτσου του Μιχαήλ Αγγελου

Μετά από μάχη προσφορών μεταξύ ενδιαφερόμενων  το σχέδιο πουλήθηκε έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων,

06 Φεβ. 2026 11:18
Pelop News

Ενα προηγουμένως άγνωστο σκίτσο ποδιού, έργο του Μιχαήλ Άγγελου πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ειδικοί του οίκου δημοπρασιών Christie’s λένε ότι πρόκειται για σκίτσο ποδιού της Λιβυκής Σίβυλλας, η οποία αργότερα ζωγραφίστηκε στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης είχε υποβάλει μια φωτογραφία για εκτίμηση δημοπρασίας μόνο και μόνο για να ανακαλύψει την πραγματική αξία του σκίτσου.


Ο Άντριου Φλέτσερ, επικεφαλής του τμήματος έργων των μεγάλων ζωγράφων του παρελθόντος του Christie’s, περιέγραψε την ανακάλυψη ως «μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές» της καριέρας του.

Το μικρό σκίτσο ζωγραφισμένο με κόκκινη κιμωλία πιστεύεται ότι χρονολογείται περίπου στο 1511-1512, όταν ο Μιχαήλ Άγγελος ετοιμαζόταν να εργαστεί στο δεύτερο μισό του έργου στην οροφή της Σιξτίνα, που περιλάμβανε τη Λιβυκή Σίβυλλα.

Ο ανώνυμος ιδιοκτήτης, ο οποίος εδρεύει στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, δήλωσε στον οίκο Christie’s ότι είχε κληρονομήσει το σχέδιο από τη γιαγιά του. Όπως είπε ότι το σκίτσο πέρασε από γενιά σε γενιά από την οικογένεια στην Ευρώπη από τα τέλη του 1700.

Η ειδική στο τμήμα σκίτσων μεγάλων ζωγράφων του Christie’s, Τζιάντα Ντάμεν με υπέρυθρη ανάλυση αποκάλυψε το έργο. Στη συνέχεια, το τοποθέτησε δίπλα στο σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το σκίτσο ήταν πρωτότυπο.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα πωληθεί 1,5 – 2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά μετά από μάχη προσφορών, το σχέδιο πουλήθηκε έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή που αποτελεί ρεκόρ για έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 24,3 εκατομμύρια δολάρια για ένα άλλο σχέδιο, που πωλήθηκε από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι το 2022.

 

