Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το 2026 και τι ισχύει για αιτήσεις και πληρωμές

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 του 2026, ποιοι είναι δικαιούχοι, ποια τα ποσά και πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή.

03 Φεβ. 2026 8:13
Με την ολοκλήρωση των πληρωμών για το επίδομα παιδιού του 2025, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης της ενίσχυσης για το 2026. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων Α21 αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη καταβολή του επιδόματος για το νέο έτος έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση για το 2026, καθώς και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αποτελεί η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η αναγραφή των στοιχείων της σχολικής μονάδας, της τάξης και του αριθμού μητρώου του μαθητή. Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή της. Αιτήσεις που παραμένουν σε προσωρινή αποθήκευση δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν οδηγούν σε πληρωμή.

Τα ποσά του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ, ενώ από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ αντίστοιχα.

Για τη χορήγηση του ανώτατου ποσού, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, τα οποία κυμαίνονται από 10.500 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί έως 15.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Ο υπολογισμός γίνεται βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης και περιλαμβάνει το συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται κάθε χρόνο από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης ή από τον ή τη σύζυγο, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα μέσω διασταυρώσεων με τον ΑΜΚΑ και την ΑΑΔΕ, ενώ ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει στοιχεία επικοινωνίας και τον ΙΒΑΝ πληρωμής.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για φοιτητές ή τέκνα με ιδιαίτερο καθεστώς, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ακύρωσης και επανυποβολής της αίτησης, με την επισήμανση ότι ποσά που έχουν καταβληθεί βάσει ακυρωθείσας αίτησης αναζητούνται.

