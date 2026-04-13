Φιντάν κατά Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Οι συνεργασίες αυτές φέρνουν πόλεμο»

Σαφές μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Χακάν Φιντάν, βάζοντας στο στόχαστρο τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, την οποία παρουσίασε ως παράγοντα που δεν χτίζει εμπιστοσύνη αλλά γεννά προβλήματα και πολεμικό κλίμα, ενώ ταυτόχρονα μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, για την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν και για τη στάση του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία και τη Συρία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε ευθέως στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η συνεργασία της με την Κύπρο και το Ισραήλ δεν παράγει εμπιστοσύνη αλλά δυσπιστία. Μάλιστα, ανέβασε κι άλλο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους συμπράξεις δεν λύνουν προβλήματα αλλά φέρνουν περισσότερα και, τελικά, οδηγούν σε πολεμικό κλίμα.

Η τοποθέτησή του δεν ήταν μια αποσπασματική αναφορά, αλλά μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας της Άγκυρας να εμφανίσει τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο ως πηγή αστάθειας. Στο ίδιο πλαίσιο, η τουρκική πλευρά επιχειρεί σταθερά να παρουσιάζει ως απειλητική κάθε στενότερη προσέγγιση Αθήνας, Λευκωσίας και Τελ Αβίβ.

Η θέση της Τουρκίας για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς έντασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Όπως είπε, ζητούμενο για τη διεθνή κοινότητα είναι να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πλοίων και να παραμείνουν ανοικτά τα περάσματα μέσω ειρηνικών μέσων.

Με αυτή την τοποθέτηση, η Άγκυρα επιχείρησε να εμφανιστεί υπέρ μιας αποκλιμάκωσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να ταυτιστεί με μια πιο επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Ο Φιντάν σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν δυσκολίες στην παρέμβαση μέσω διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης, δείχνοντας πως η Τουρκία βλέπει την κατάσταση ως εξαιρετικά λεπτή και εύφλεκτη.

Τι είπε για την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εμφανίστηκε να διαβάζει θετικά την ανάγκη αποκλιμάκωσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Όπως είπε, και οι δύο πλευρές είναι ειλικρινείς ως προς την ανάγκη της εκεχειρίας και έχουν αντιληφθεί πόσο την χρειάζονται.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην πάγια επιδίωξη της Τουρκίας να εμφανίζεται ως δύναμη που υποστηρίζει τη διαμεσολάβηση και την περιφερειακή σταθερότητα, ειδικά σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να ζει χωρίς εχθρούς»

Ιδιαίτερα επιθετικός ήταν ο Χακάν Φιντάν και απέναντι στο Ισραήλ. Υποστήριξε ότι το Τελ Αβίβ δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εχθρούς και κατηγόρησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να παρουσιάσει την Τουρκία ως τον νέο εχθρό του Ισραήλ.

Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε ακόμη πιο έντονο τόνο στη συνεχιζόμενη λεκτική και πολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών έχουν επεκταθεί από τη Γάζα και το Ιράν μέχρι τη Συρία και την ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Συρία στο κάδρο της τουρκικής ανησυχίας

Ο Φιντάν έβαλε στην εξίσωση και τη Συρία, λέγοντας ότι η κατάσταση εκεί παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη για την Τουρκία. Υποστήριξε πως το Ισραήλ δεν προχωρά αυτή τη στιγμή σε ορισμένες κινήσεις στη Συρία λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα το κάνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η Άγκυρα συνδέει ευθέως τις εξελίξεις σε πολλά μέτωπα της περιοχής και θεωρεί πως η ισραηλινή στρατηγική μπορεί να στραφεί δυναμικά και προς τη συριακή πλευρά, μόλις μεταβληθούν οι προτεραιότητες στο πεδίο.

Η πιο κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ;

Κλείνοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία, λέγοντας πως ίσως πρόκειται για τη σημαντικότερη αλλά και πιο κρίσιμη Σύνοδο στην ιστορία της Συμμαχίας.

Η φράση αυτή αποτυπώνει το εύρος της πίεσης που αισθάνεται η Άγκυρα μέσα σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αστάθειας, όπου η Μέση Ανατολή, οι σχέσεις με το Ισραήλ, η θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο μοιάζουν πλέον να συνδέονται σε ένα ενιαίο, εκρηκτικό πεδίο.

