Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού

Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου με 85-78 και, πλέον, θα ριχτεί στην α΄ φάση των πλέι-οφ της National League 2 με αντίπαλο την πρωτάρα ΑΕ Βαρθολομιού (1-1 οι νίκες, το πλεονέκτημα της έδρας οι Αχαγιώτες).

«Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της ομάδας για τη σημερινή νίκη», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης και πρόσθεσε τα εξής: «Παρά το γεγονός ότι παρουσιαστήκαμε νευρικοί κι αγχωμένοι για άλλη μια φορά καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή και να κάνουμε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ισοβαθμούμε, πλέον, στην 3η θέση και ετοιμαζόμαστε για τα πλέι-οφ ώστε να διεκδικήσουμε την υψηλότερη δυνατή θέση».

Παράλληλα, η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αχαγιά ΄82 αμέσως μετά τη νίκη της επί της Δόξας Πύρρου έχει τίτλο «Αυτή η ομάδα δεν λυγίζει ποτέ!» κι αναφέρει τα εξής: «Τι ζήσαμε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαΐας! Η Αχαγιά ΄82 ΑΥΓΕΡΟΣ έδειξε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη, γυρίζοντας ένα παιχνίδι-θρίλερ απέναντι στη Δόξα-Πύρρου Αρτας! Παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν πίσω στο σκορ στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, η κόκκινη καρδιά μίλησε στο τέλος. Με ένα επιμέρους 31-21 στην τελευταία περίοδο, καταφέραμε να πάρουμε το ροζ φύλλο αγώνα και να πανηγυρίσουμε μαζί με τον κόσμο μας! Ενα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον κόσμο μας που ήταν ο 6ος παίκτης και μας έσπρωξε στην ανατροπή!».

Διαιτητές: Γαραντζιώτης-Λογοθέτης-Βομπίρης. Τα 10λεπτα: 15-20, 33-34 (ημ.), 54-57, 85-78.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Οικονομόπουλος 19 (2), Πανόπουλος 18 (4), Κούτρας 8 (1), Κολότσιος 4, Γοργότσης 18, Αργυρόπουλος 12, Πέτροβιτς 6 (1), Ταρναρής, Ντούβας, Χρήστου.

ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΣ (Μάνθας): Ματσούκης 19 (1), Καρλής 17 (5), Λαζάρου 5, Τζόρτζεβιτς 30 (2), Παπούλιας 4, Χρήστου 3 (1), Λιαροκάπης, Κρεμπούνης, Μήτσος.

Θυμίζουμε ότι μια σειρά των πλέι-οφ που ξεκινάει από το 1-1 νίκες ολοκληρώνεται με όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες.

