«Με λέει γυμνοσάλιαγκα», «Τραμπούκοι», η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά της στη Βουλή με Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνοδεύει την ανάρτησή της με αιχμές κατά της ΝΔ και το hashtag #parakratos, μετά το επεισόδιο στην Ολομέλεια

13 Μαρ. 2026 19:10
Συγκεκριμένο βίντεο από την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, δημοσίευσε στο TikTok η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο βίντεο διακρίνονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μακάριος Λαζαρίδης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακούγεται, μάλιστα, ο Μακάριος Λαζαρίδης να απευθύνεται προς το προεδρείο της Βουλής, επισημαίνοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα», ενώ τον εκνευρισμό του για τους χαρακτηρισμούς από την κ. Κωνσταντοπούλου δεν κρύβει και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Εκείνη, από τα έδρανα του κόμματός της, ακούγεται να λέει με ειρωνικό ύφος: «Ναι, θα φύγουμε από τη Βουλή να σας αφήσουμε μόνους σας», ενώ βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ακούγεται να αποκαλεί τους βουλευτές της ΝΔ «τραμπούκους».

@zoekonstant Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά 3 βουλευτές από τους 156, οι 2 γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν. Αυτή είναι η …"κόσμια" εκδοχή τους, μετά τις ακραίες ύβρεις και προσβολές τους και την διακοπή της συνεδρίασης… Εκεί κατάντησε ο Κ.Μητσοτάκης τη ΝΔ. Να εκπροσωπείται από τέτοια πρόσωπα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν δουλειές. Σήμερα ήταν η συζήτηση για τη «Chevron" Δείτε τους, χωρίς μοντάζ😉

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την ένταση με τους Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη συνοδεύεται από το hashtag #parakratos. «Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά 3 βουλευτές από τους 156, οι 2 γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν», αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει: «Αυτή είναι η …“κόσμια” εκδοχή τους, μετά τις ακραίες ύβρεις και προσβολές τους και τη διακοπή της συνεδρίασης… Εκεί κατάντησε ο Κ. Μητσοτάκης τη ΝΔ. Να εκπροσωπείται από τέτοια πρόσωπα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν δουλειές. Σήμερα ήταν η συζήτηση για τη “Chevron”. Δείτε τους, χωρίς μοντάζ».

Υπενθυμίζεται ότι ένταση και σκληροί χαρακτηρισμοί σημάδεψαν τη σημερινή (13.03.2026) συνεδρίαση της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται μετωπικά με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Μακάριο Λαζαρίδη και την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να αναγκάζεται να παρέμβει επανειλημμένα, προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση. Η συνεδρίαση διεκόπη προσωρινά, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρενέβη ανακοινώνοντας ότι τα πρακτικά θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

