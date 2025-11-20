Πέθανε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ: Έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από 2 λεπτά

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος που προ ημερών είχε προσπαθήσει να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ, ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο μαζί με φίλους του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, καθώς ο νεαρός κατέρρευσε αμέσως, έχοντας φράξει ολόκληρο τον αεραγωγό του.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το Open, ο νεαρός παρέμεινε για περισσότερο από δύο λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που επέφερε σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και στα ζωτικά του όργανα.

Σε δηλώσεις της, η Ματίνα Παγώνη επιβεβαίωσε ότι παρά την εντατική φροντίδα και τις προσπάθειες των γιατρών, ο 22χρονος δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά κατέληξε.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, καθώς το παιχνίδι-πρόκληση που επιχείρησε ο νεαρός κατέληξε μοιραίο.

