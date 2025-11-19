Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών

Από το 2000 μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

19 Νοέ. 2025 19:07
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης, μετά από πολύμηνη ασθένεια.

Ο Χριστόφορος Γιωρκάτζης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1970. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών στη Λευκωσία σπούδασε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα των Οπτικοακουστικών και Πολυμεσικών Προϊόντων.

Την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην εφημερίδα «Αλήθεια» της Κύπρου. Εργάστηκε επίσης στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα, ήταν μέλος της επικοινωνιακής ομάδας της Ελληνικής Προεδρίας το 2003, καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.Από το 2000 μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ο Χριστόφορος Γιωρκάτζης κατά την εκτέλεση των δημοσιογραφικών του καθηκόντων είχε επιδείξει συνέπεια, επιμέλεια και εργατικότητα. Ήταν άνθρωπος με ήθος, ακέραιο χαρακτήρα, συνέπεια και προθυμία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Το Δ.Σ. τη ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και τον αποχαιρετά. Η κηδεία του συναδέλφου θα γίνει στην Κύπρο, καταλήγει η ανακοίνωση.

