Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους είναι υποχρεωτική από τις 3 Νοεμβρίου

Από τις 3 Νοεμβρίου θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ψηφιακή κάρτα σε χιλιάδες εργαζομένους στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Η ψηφιακή μέτρηση του χρόνου εργασίας δεν περιλαμβάνει τους τηλεργαζόμενους, παρά μόνο όσους έχουν φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας. Συνεπώς, η σήμανση της ψηφιακής κάρτας απεικονίζει την πρώτη είσοδο και την τελευταία έξοδο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Για τη μέτρηση του συνολικού χρόνου ημερήσιας απασχόλησης των εργαζομένων συνυπολογίζονται επίσης το προδηλωθέν ωράριο στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και το προγραμματισμένο ωράριο.

Ωστόσο, με το άρθρο 22 του ν. 5053/2023 εισάγεται η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εφόσον το επιθυμούν, να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Η ευθύνη

Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την πραγματική έναρξη ή τη λήξη της απασχόλησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου που δεν μπορεί να υποκατασταθεί με άλλον τρόπο από τον εργοδότη (π.χ. συμπλήρωση ελλιπών «χτυπημάτων» από τον εργοδότη). Η ευθύνη, ωστόσο, για την ορθή εφαρμογή του συστήματος, για τη σωστή χρήση από τον εργαζόμενο, καθώς και για την τήρηση του ψηφιακά δηλωθέντος ωραρίου, βαρύνει τον εργοδότη.

Με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας σημαίνεται η πρώτη είσοδος και η τελευταία έξοδος από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η οποία, σε συνδυασμό με το συμβατικό προδηλωθέν και το προγραμματισμένο ημερήσιο ωράριο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, παράγει αποτελέσματα σχετικά με τον πραγματικό ημερήσιο χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων, όπως την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, τη διάρκεια του διαλείμματος, καθώς και την υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καθώς καταγράφεται αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της κατά 3.5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο προστατεύονται ήδη 1.500.000 εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ-μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση, ενώ μετά την πλήρη εφαρμογή της στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο συνολικός τους αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.850.000. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 περίπου επιχειρήσεις.

