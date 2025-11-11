Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο παλαιοημερολογήτης και youTuber ιερέας, πώς δρούσε η σπείρα ναρκωτικών

Ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ιερέας και 7 συγκατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών.

11 Νοέ. 2025 9:40
Pelop News

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας και YouTuber με πάνω από 200.000 followers, οδηγούνται σήμερα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη, κάνναβη και μετανάστες.

Η σπείρα, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, είχε ιεραρχική δομή με δύο βραχίονες: έναν για ναρκωτικά υπό την 52χρονη αρχηγό και έναν 42χρονο Αλβανό συνεργάτη, και δεύτερο για διακίνηση ανθρώπων.

Ο κεντρικός κατηγορούμενος, ο οποίος διατηρεί κανάλι στο YouTube με «παραδοσιακές μοναστηριακές συνταγές» και φιλανθρωπικές εκκλήσεις, είχε ενεργό ρόλο στη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως ιερέας. Τα ναρκωτικά αποθηκεύονταν στον Ιερό Ναό Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου-Αγίων Πάντων Ιατρών-Αγίου Παϊσίου, επί της οδού Λιοσίων, σε πρώην αποθήκη της ΓΑΙΑ-ΟΣΕ που μετατράπηκε σε εκκλησάκι με δωρεά ομογενούς από Καναδά. Παρά τις δηλώσεις του για διανομή συσσιτίων σε τοξικομανείς, ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως καβάτζα, ενώ βίντεο γυρίζονταν εκεί για το κανάλι του.

Σύμφωνα με καταγεγραμμένες συνομιλίες, η σπείρα χρησιμοποιούσε κωδικούς όπως «φανουρόπιτα» για κοκαΐνη, «κεράκι» και «καφεδάκι» για κάνναβη. Ο 46χρονος ομολόγησε κατά την προσαγωγή του στη ΓΑΔΑ ότι αποθήκευε και διακινούσε ουσίες, συχνά βγαίνοντας με ράσα από τον ναό για συναλλαγές σε παρακείμενα στενά ή απευθείας σε αυτοκίνητα πελατών. Η οργάνωση είχε φυτεία κάνναβης στη Φθιώτιδα και εξαπατούσε celebrities, αποσπώντας δωρεές με ψευδείς ισχυρισμούς, ενώ ένας από τους ιερείς συνελήφθη στον Έβρο κατά τη διακίνηση μεταναστών.

Το παρελθόν του 46χρονου αποκαλύπτει ακανθώδη πορεία: Από τη δεκαετία του 1990, ως φοιτητής στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο Καλαμάτας, αποβλήθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο Θέμελη λόγω εριστικής συμπεριφοράς. Χειροτονήθηκε διάκονος στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αλλά αποχώρησε το 2002, ακολουθούμενος από αυτοαποσχηματισμό και καθαίρεση το 2004. Στη συνέχεια, φέρεται να λειτουργούσε bar στο κέντρο Αθήνας με «πόρτα» για ομοφυλόφιλους κύκλους, όπου σέρβιρε ποτά με ράσα, και να συνεργαζόταν με συγκατηγορούμενο. Επέστρεψε μέσω αμφισβητούμενης παλαιοημερολογίτικης παράταξης, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και επίσκοπος από τον καθαιρεμένο Σεραφείμ Μίχο, και μετά τον θάνατό του αυτοανακηρύχθηκε Αρχιεπίσκοπος, χωρίς επίσημη αναγνώριση. Συνεργάστηκε επίσης με καθαιρεμένο κληρικό της Μητροπόλεως Γλυφάδας.
